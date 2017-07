La Fondation des parkings fait payer la moindre étourderie

Ne vous est-il jamais arrivé de vous prendre une amende alors que vous pensiez avoir tout fait dans les règles de l’art? Récemment, plusieurs Genevois ont été verbalisés, pour un disque qui glisse ou une erreur en tapant le numéro de plaque d’immatriculation de leur véhicule dans l’horodateur. «Des cas classiques» pour lesquels une contravention est justifiée, selon la Fondation des parkings. Un manque de tolérance, estiment les concernés. Explications.

«La Fondation des parkings m’a signalé que cette amende était due pour «disque illisible»! Pas possible! J’avais un ancien disque bleu (j’ai 76 ans) tout à fait lisible. Mais il avait légèrement glissé en le posant et on ne voyait pas distinctement le bas des chiffres! Non, ils sont bornés avec leur intolérance et leur incompréhension. Il n’y a rien eu à faire», pestait Geneviève Volery dans un courrier adressé à la Tribune en juillet. Quelques jours auparavant, Sam Azar-Pey grognait en raison de ce qu’il estime être une exagération: «(…) J’ai parqué ma voiture sur une bonne place, j’ai acheté le ticket et l’ai mis au bon endroit derrière le pare-brise. J’ai reçu une amende car j’avais inversé les chiffres de ma plaque minéralogique. Est-ce que c’est normal?»

Même cas de figure pour Thierry Oppikofer, qui écrivait sur sa page Facebook mardi dernier: «J’amène mon fils chez le dentiste, gare ma voiture et paie consciencieusement la somme nécessaire. Je place sagement mon ticket. Amende! Je vois le bonhomme rouge et lui demande ce que j’ai fait de faux: mon doigt a fourché et le crime atroce a été commis: le ticket porte la mention GD au lieu de GE. Il m’explique que c’est très grave car je m’identifie avec un faux numéro!» Sur son statut Facebook, les réactions fusent: 159 likes et plus d’une cinquantaine de commentaires, dont celui de Luc Barthassat, ministre en charge de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture. Ce dernier précise que «beaucoup de Genevois ne jouent pas toujours le jeu. Plus de 50% des automobilistes ne paient pas leurs horodateurs quand ils se parquent». Et ajoute qu’un guide de stationnement est en cours d’élaboration. «Il rappellera les notions de bon sens et servira autant aux professionnels qu’à Monsieur et Madame Tout-le-monde», explique-t-il sur le réseau social. Oui, mais l’utilisateur de bonne foi se sent lésé dans cette pratique qui reste justifiée pour la Fondation des parkings.

La bonne foi et le règlement

«Ce sont des cas classiques», explique le directeur général Jean-Yves Goumaz. «Le problème est que tout le monde se dit de bonne foi. Quand le disque est caché ou qu’il est tombé, l’agent ne peut rien faire. Il doit être visible. Cela fait partie du règlement. De plus, nos agents prennent des photos quand ils mettent des amendes, pour justifier la contravention», réagit-il. Tout est fait dans les règles de l’art, selon le responsable. Et de poursuivre: «Oui, il est tout à fait possible de se tromper en inscrivant son numéro de plaque, mais certaines personnes le font volontairement. Elles rechargent un nouveau paiement en inscrivant un autre numéro, ce qui est interdit. De plus, il existe un bouton GE et VD qui permet d’éviter ce type d’erreur.»

Contester sous 48 heures

Difficile de quantifier le nombre de personnes qui commettent cette infraction volontairement. La Fondation des parkings ne tient pas de registre.

Et aucune marge de manœuvre n’est permise pour l’agent sur le terrain. «Cela ne peut se discuter», précise le directeur. Toutefois, il invite les utilisateurs de la route se sentant lésés à contester leur amende par écrit dans un délai de quarante-huit heures: «Comme nous sommes dans une phase de numérisation, nous faisons preuve de clémence si c’est la première fois que cela vous arrive.»

Thierry Oppikofer l’a fait et attend toujours une réponse: «J’ai envoyé un mail au service compétent, toujours rien, mais je trouve délirant que le seul moyen d’action du contrevenant soit d’attendre la clémence éventuelle de la Fondation des parkings.»

