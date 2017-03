La Cour des comptes pointe la piètre qualité des équipements

Les gares CEVA sous la loupe

La Cour a demandé à une section de l’EPFL de se pencher sur les aménagements prévus autour des cinq futures nouvelles gares de la ligne CEVA. Les conclusions sont contrastées. Si l’on considère les abords immédiats des gares, des aménagements généreux ont été planifiés, notamment pour les piétons. Mais cela se gâte si on considère les interfaces avec le réseau de transport public local.



Dans certaines gares (Chêne-Bourg, Pont-Rouge), des parcours pédestres longs et malaisés sont à redouter entre le train et le tram. Les cyclistes empruntant la voie verte qui recouvrira le CEVA entre le Foron et les Eaux-Vives doivent aussi s’attendre à des péripéties pour traverser l’esplanade des Eaux-Vives et les axes routiers voisins. Enfin, rien ne semble avoir été réellement prévu en terme de circulations piétonnes dans un périmètre plus large autour des gares.