La Coop fait payer les sacs plastiques recyclés

Terminé les sacs en plastique gratuits aux caisses de la Coop. Depuis lundi, des sachets d’un nouveau genre ont débarqué dans les supermarchés de Suisse: ils sont en plastique recyclé et coûtent 5 centimes. «Nous avons d’abord effectué une phase de test, indique Ramon Gander, porte-parole de Coop. La plupart de nos clients ont réagi positivement et la mesure a permis de baisser le volume de sacs en plastique de 85%.»

La Coop emboîte le pas à Migros, qui a introduit ces sacs recyclés payants le 1er novembre au niveau national. Les deux géants du commerce de détail appliquent ainsi l’accord de la branche qui prévoit une diminution de 80% de l’usage de ces sachets, un accord approuvé en automne par le Parlement. Ces sacs sont composés à 100% de matériau recyclé écologique, issu de la transformation des déchets récupérés dans les centrales de distribution. Mais s’ils sont recyclés, ils ne sont en revanche pas recyclables. Ils finiront donc à la poubelle, pas au compost.

On trouvera donc du plastique recyclé partout. Partout? Non, il reste des irréductibles du côté de la Migros. Les coopératives peuvent en effet décider de leur propre système. Vaud, par exemple, a opté pour un sac compostable à base d’épluchures de pommes de terre. Genève se démarque aussi: pas de sachets plastiques aux caisses mais des grands et petits cabas en papier, à 20 et 30 centimes.

«Les sacs compostables et le papier s’avèrent moins écologiques que le plastique recyclé pour un usage unique, ils ne sont judicieux que s’ils sont utilisés plusieurs fois»

Isabelle Vidon, porte-parole de Migros Genève, explique: «En 2009, nous avons signé un écocontrat avec la Ville sous l’impulsion de Pierre Maudet (ndlr: alors conseiller administratif en Ville de Genève) en s’engageant à ne plus distribuer de sachets plastiques gratuits aux caisses. Ceci dans le but de lutter contre les déchets dans l’espace public. Et de répondre aussi à la demande de clients soucieux de l’environnement.» Genève va-t-il se mettre au diapason de la tendance nationale et proposer du plastique? «Non, nous continuerons à honorer ce contrat. De plus, les consommateurs ont adopté un nouveau comportement, nous allons continuer sur cette voie.»

Pourquoi finalement ne pas prendre exemple sur Migros Genève et bannir le plastique, recyclé ou non? «Les sacs compostables et le papier s’avèrent moins écologiques que le plastique recyclé pour un usage unique, ils ne sont judicieux que s’ils sont utilisés plusieurs fois», répond Tristan Cerf, porte-parole de Migros pour la Suisse romande. Et le sac en épluchures de patates? «Le bilan écologique à la production des sacs recyclables n’est pas encore bien connu et certains cantons refusent qu’ils soient jetés dans le compost.»

Combien coûte/rapporte cette nouvelle mesure? Coop refuse d’avancer des chiffres. A la Migros, on précise ne pas gagner d’argent avec les sacs payants et réinjecter les bénéfices tirés de la vente des sacs en plastique dans des projets environnementaux externes.

Du plastique non-recyclé, on en retrouvera toutefois encore aux rayons fruits et légumes. «Zurich a testé la vente de sachets recyclés réutilisables mais la mesure ne prend pas», indique encore Tristan Cerf. (TDG)