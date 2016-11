La Commission des finances accepte le budget 2017

Dans sa séance de mercredi, la Commission des finances du Grand Conseil a accepté le projet de budget 2017 après avoir accepté tous les amendements proposés par le Conseil d'Etat. Le texte voté prévoit un excédent de charges de 76,6 millions de francs, proche de la première mouture présentée par le gouvernement. Les investissements nets s'élèvent à 780,7 millions.

Si le budget a franchi avec succès cette étape, il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Le projet de loi n'a en effet obtenu que 8 oui contre 7 non. Les socialistes, les Verts, le PDC et le MCG l'ont accepté, alors que le PLR, l'UDC et Ensemble à Gauche l'ont refusé. Les libéraux-radicaux avaient annoncé qu'ils voulaient un budget équilibré, mais toutes les coupes qu'ils avaient proposées ont été refusées il y a une semaine. La position de l'UDC était davantage prévisible tout comme celle d'EàG, même si les motivations de ces deux formations se situent à l'exact opposé.

Débat les 15 et 16 décembre

Le rapport de majorité a été confié au PDC Olivier Cerutti. Trois rapports de minorité seront rédigés par l'UDC Eric Leyvraz, le PLR Cyril Aellen et Jean Batou d'Ensemble à Gauche. Le débat en séance plénière sur le budget se déroulera les 15 et 16 décembre.

