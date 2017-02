La Cicad veut plus de sécurité pour les communautés religieuses

La nouvelle menace djihadiste et la résurgence de l’extrémisme de droite préoccupent au plus haut point la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation, qui a présenté ce jeudi son rapport annuel 2016. Dans ce contexte, la Cicad demande davantage de soutien aux autorités pour évaluer les besoins et renforcer la sécurité de la communauté juive, mais aussi d’autres communautés religieuses.

«Le djihadisme reste notre principale préoccupation», relève Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Cicad, s’appuyant sur l’analyse dressée en mai par le Service de renseignement de la Confédération. Et de rappeler qu’à Genève, cinq hommes ont quitté le territoire pour prendre le chemin du djihad. Deux d’entre eux sont revenus l’an passé.

«L’activité des mouvements extrémistes de droite s’est accrue en 2016 en Europe, poursuit-il. En Suisse romande, six groupes sont actifs, ont des milliers de sympathisants sur les réseaux sociaux.»

Inquiète, la communauté juive investit toujours plus dans des mesures de sécurité. «Nous avons une dizaine de bâtiments à Genève et nous consacrons entre 1 et 1,5 million de francs à la sécurité», précise Johanne Gurfinkiel. Pour la Cicad, l’accroissement de la menace nécessite d’autres moyens qu’elle ne peut assumer seule.

«Nous demandons qu’un groupe de travail soit constitué avec la Confédération, les cantons, voire les villes, pour examiner la possibilité de mettre en place un concept de sécurité pour les communautés religieuses, qui compléterait les mesures existantes, sur la base d’un financement à définir», annonce Alain Bruno Lévy, président de la Cicad. Il est question, par exemple, de la pose d’obstacles devant des édifices et de l’installation de caméras.

Depuis plus de vingt-cinq ans, la Cicad joue un rôle dans la lutte contre l’antisémitisme. Elle a recensé, selon ses calculs, 153 actes antisémites en 2016 en Suisse romande, dont un concerne une atteinte à l’intégrité d’une personne ou d’un bien. Une bonne partie de ces actes relève de la théorie du complot juif. Des propos négationnistes ont été dénoncés à une dizaine de reprises l’an passé.

«Même si l’on constate une stabilité des actes antisémites, les formes d’antisémitisme se développent avec les réseaux sociaux. Nous devons davantage faire de pédagogie», souligne encore Alain Bruno Lévy. Auprès des médias, qui laissent encore passer des commentaires problématiques entre les mailles du filet, mais aussi auprès des écoles.

(TDG)