La CICAD veut des sous publics pour protéger les synagogues

Pas de soutien, dit la loi sur la laïcité

L'Etat de Genève s'est engagé dans un processus de clarification de ses relations avec les communautés religieuses. Voulue par la Constitution, cette démarche soulève des prises de position tranchées et clivantes qui déchirent tous les partis. Dans son projet de loi sur la laïcité de l'Etat (PL11766), le gouvernement n'a pas prévu de soutenir les églises pour leurs charges de bâtiment. L'article 5 du projet énunère de manière exhaustive la nature des relations que l'Etat peut entretenir avec les organisations religieuses:



a) le protocole, selon les dispositions de la loi sur le protocole, du

1er septembre 2011;

b) la perception d’une contribution religieuse volontaire;

c) l’autorisation de manifestations religieuses;

d) les services d’aumônerie dans les établissements publics ou

subventionnés;

e) l’aliénation des biens incamérés;

f) la cohésion sociale et l'intégration des étrangers. 2 L’Etat ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.