L'hôtel Ramada a été la proie des flammes

Alerté à 00h59 par un passant situé sur la Route des Jeunes, le Service d'incendie et de secours (SIS), est arrivé sur les lieux «quatre minutes plus tard», comme le précise Frédéric Jaques, premier lieutenant et officier de direction. «Une fois sur place, nous avons très vite constaté que des flammes s'échappaient du toit de l'établissement. Il s'agissait très exactement de deux gros éléments de climatisation-ventilation, mesurant 5 mètres de large par 4 mètres de haut. Ces blocs servent à la climatisation du centre commercial voisin.»

Si fort heureusement personne n'a été blessé, l'équipage mobilisé a connu cette nuit une intervention peu banale. «Il a fallu découper les blocs pour pénétrer à l'intérieur et procéder à l'extinction du feu. Puis de nous assurer qu'il ne descende pas par des gaines de ventilation. Le feu qui a pris à l'intérieur des blocs a certainement démarré bien avant que nous soyons alertés», relève le premier lieutenant.

Au total, 12 véhicules et 31 hommes du SIS, assistés par des pompiers volontaires de la commune de Lancy (4 véhicules et 15 hommes), sont parvenus à venir à bout du sinistre. Personne n'a été blessé et aucun client de l'hôtel n'a dû être évacué. Pour l'heure, les causes du sinistre restent inconnues. (TDG)