L’homme-orchestre du bénévolat

Avec l’arrivée du printemps, les spectacles fleurissent aux quatre coins du canton. Avully ne fait pas exception à cette règle immuable. A l’affiche, du 5 au 20 mai: La Chouflette! Rien à voir avec le plat roboratif composé de chou-fleur, reblochon, oignons et lardons. Les spectateurs se régaleront avec un mets de fête concocté par Miguel Fernandez, Rebecca Bonvin, Michel Tirabosco et Nicolas Hafner. Avec au cœur de cet événement artistique le Chœur théâtral d’Avully, dirigé par Daniel Darbellay. Cette création originale aura pour cadre le hangar agricole des frères Stalder.

Vous l’imaginez, l’organisation d’une manifestation d’une telle ampleur, avec un budget conséquent, s’apparente aux douze travaux d’Hercule et demande des mois de préparation. A la tête du comité d’organisation: Francis Galley, retraité et bénévole au sein du Chœur théâtral d’Avully depuis de longues années. Il est arrivé à Genève à l’âge de neuf ans en provenance d’Ecuvillens et de Fribourg, où son père travaillait dans une fonderie avant de venir s’installer, comme tant d’autres Fribourgeois, dans la Cité de Calvin.

La banque et le bâtiment

Après des études sans histoire et un certificat fédéral de mécanicien de précision, Francis change de cap professionnel. «La faute à un problème aux yeux après un accident de travail.» Le voilà propulsé dans le secteur bancaire – «un membre du Chœur de la Marjolaine, où ma femme et moi chantions, m’a aiguillé vers ce job» – puis à la caisse de compensation du bâtiment où, pendant quarante ans, il s’occupe de la gestion des salaires. Entre Dzodzets, on se serre les coudes, c’est bien connu. Et c’est sans doute de cette belle solidarité qu’est née la vocation de bénévole de Francis Galley. «Sans oublier le scoutisme, précise-t-il. De tout temps, quand une association cherchait des bonnes volontés, mon bras droit se levait.»

La preuve: Francis Galley a aussi revêtu le costume de moniteur de colonie de vacances et celui de membre du comité du FC Aïre, où il a mené de front ses activités de footeux en 3e ligue et de comitard. Avant de rejoindre l’Auto Camping et Caravaning Club de Suisse et son camping de Peissy en 1977, dont il a été le président de 1985 à 2006. Avec en point d’orgue l’organisation du rallye suisse des caravanes en 1984 aux Vernets. Vous l’avez deviné, le bénévolat est inscrit dans les gènes du monsieur. Autant dire que quand le Chœur théâtral d’Avully le sollicite une première fois en 1995 à l’occasion du spectacle L’opéra des gueux, il ne se dérobe pas. Fidèle à la fameuse devise des scouts: toujours prêt! Le lien indéfectible entre Francis Galley et ce chœur, riche de son histoire, de ses spectacles et de ses concerts depuis 1965, s’est maintenu au fil des années.

Stand saucisses puis président

Tour à tour, il s’est occupé du stand de saucisses, de l’intendance en cuisine jusqu’à coiffer la casquette de président d’organisation en 1998, 2014 et 2017, où il remet le couvert avec le spectacle La Chouflette! Cette année, la commission artistique a recruté de grosses pointures: à la mise en scène, Rebecca Bonvin, dont le spectacle Irina toujours rayonnante a cartonné en 2011 à Genève; Michel Tirabosco, le prodige de la flûte de Pan, compositeur des mélodies, déjà sollicité en 2005 pour le spectacle Amour tzigane; Nicolas Hafner, responsable des arrangements et de l’orchestration. Sans oublier l’auteur Miguel Fernandez, ancien directeur du Théâtre du Caveau. «Le Chœur d’Avully, avec ses 50 choristes et comédiens, posera ses tréteaux pour la quatrième fois au hangar du Martinet à l’intérieur duquel nous monterons les décors, les gradins, la sono, les éclairages, les sanitaires et le groupe électrogène. Un gros boulot pour onze représentations que l’on espère joyeuses.» (TDG)