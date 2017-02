L'hiver, la locataire du 43 scotche ses fenêtres pour survivre

Meyrin, cité Champs-Fréchets, la longue barre d'immeubles de quatre étages s'étend uniforme du numéro 23 au 45. Au 43, où habite Christiane, rien n'a apparemment changé. «Chaque hiver, dit-elle, je scotche mes fenêtres pour ne pas vivre dans les courants d'air. Janvier a été glacial, la température est tombée à 16 degrés chez moi.»

Cette retraitée genevoise a travaillé dans l'informatique. Elle a vécu plusieurs années aux Etats-Unis. Par la suite, les aléas de la vie ne l'ont pas épargnée. Elle vit avec son AVS, une toute petite pension et l'aide complémentaire. «Chez mon voisin du dessus, poursuit-elle, un homme âgé et bien mal en point lui aussi, il a fait même 12 degrés. Il habite sous le toit.» On n'a pas pu vérifier. Les stores sont tirés. L'appartement paraît inoccupé.

Les façades avouent le poids des ans. Le conseiller administratif de Meyrin, Pierre Alain Tschudi, qui a été membre de l'association de quartier, qualifie les immeubles de vétustes. Pourtant l'ensemble a été construit au début des années 1970. Ici et là, le béton de la structure, couvert d'une maigre peinture, semble avoir la lèpre. Des éclats sont tombés comme si on les avait détachés d'un coup de maillet. Chaque montée appartient à un propriétaire différent. On le remarque aux fenêtres qui ont été changées ici, pas là.

Christiane vit seule. Elle raconte la pluie qui s'infiltre – «une voisine passe la serpillère, moi j'ai acheté du silicone et une peinture spéciale» – , la chaleur l'été, les odeurs qui émanent d'un appartement voisin et imprègnent le mur mitoyen. Christiane paie 1300 francs pour son quatre pièces. «Je viens de repeindre ma cuisine.» Dans le couloir le papier peint est tombé, laissant le plâtre à vif. Ça fait des années que ça dure. L'épaisseur du mur extérieur ne dépasse pas 20 centimètres. On peut en témoigner. Le radiateur doit chauffer autant la rue que le logis.

L'immeuble passe d'un propriétaire à l'autre

Christiane dit avoir alerté les services communaux, le service d'hygiène et bien sûr la régie. «J'en ai connu six ou sept depuis que j'habite ici, autant que de propriétaires. A chaque fois, l'on nous annonçait des travaux.» Les voisins? «Au début, on se connaissait tous, l'immeuble était neuf.. Quand on est sorti du régime HLM, plusieurs sont partis. La population a changé...»

Au fil de l'arrivée de nouveaux locataires, des appartements ont certes été refaits. Pas le sien. Christiane a encore la moquette d'origine et marche sur du béton. Chaque changement de locataires est l'occasion aussi de hausses des loyers. Elle évoque des loyers jusqu'au doubles du sien.

Deux bonnes nouvelles pour la locataire du 43

La régie du Rhône, qui gère l'immeuble depuis l'été 2015, date de son rachat par la Fondation Arménia, ne conteste pas que de grandes différences de loyers peuvent exister dans ce genre de situation. Le prix du marché dans la cité de Meyrin est de 300 fr par mètre carré, soit 2400 francs par mois pour le 80 mètres carrés de Christiane.

Caroline Pinatel, codirectrice de la régie, a cependant deux bonnes nouvelles pour la locataire du 43. La première c'est que le changement des fenêtres est programmé pour le mois d'avril. En fait, explique la régisseuse, l'ancien propriétaire n'avait pas anticipé l'obligation légale de changer les huisseries avant le 31 décembre 2015. En reprenant la régie de l'immeuble, nous avons lancé une étude sérieuse ce qui nous a valu un délai.

La deuxième bonne nouvelle est que le loyer de Christiane ne bougera pas. C'est une décision du propriétaire, dit-elle, qui a calculé que la plus-value de confort, que représente le changement de fenêtres et qui justifierait une hausse, est compensée par la baisse durable des taux hypothécaires.

Quant à la structure de l'immeuble qui reste défaillante en termes énergétiques, ce dont Caroline Pinatel convient, elle ne fera pas l'objet prochainement d'une rénovation. La régie du Rhône et le propriétaire espèrent que le changement des fenêtres suffira à abaisser l'Indice de dépense de chaleur (IDC) au-dessous du seuil légal.

Selon Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière, un locataire en pareille situation est en droit de dénoncer la situation à l'Office cantonal de l'énergie. Leur nombre doit toutefois être réduit car, note le représentant des milieux immobiliers, 80% des vitrages à changer l’ont été. Cette évaluation tient compte des cas difficiles en raison de la protection du patrimoine et des propriétés de l’Etat, «lequel ne prêche pas par l'exemple», souligne le patron de la CGI…

