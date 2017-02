L’explosion de la rue Bergalonne a totalement détruit un appartement

En fin de journée, ce mardi 21 février, rien ne filtre sur l’état des blessures de la locataire habitant à la rue Bergalonne où les secouristes sont intervenus en nombre dans la matinée. On en sait en revanche un peu plus sur l’état de l’appartement, un trois-pièces situé au cinquième étage. Il est dévasté. La déflagration, consécutive à l’explosion d’une bonbonne de gaz, a littéralement soufflé deux murs. L’un s’est effondré sur lui-même à l’intérieur du logement; l’autre, servant de cloison de séparation avec l’appartement voisin, est éventré en son centre et bombé tout autour. Un mur de briques de quatre à six centimètres qui n’a pas résisté au blast (effet de souffle).

Profondément affectée dans son habitabilité, l’adresse a donc nécessité un long travail d’étayage. Une bonne douzaine de tubes métalliques ont été disposés sur deux niveaux, ainsi que des sections en bois pour soutenir planchers et plafonds, afin de prévenir tout risque d’effondrement ultérieur.

La rue Bergalonne est restée fermée dans les deux sens jusqu’à 16h. «Cette fermeture, visant à faciliter le travail des pompiers et à assurer leur sécurité, ne posait pas de problèmes particuliers en termes d’entraves à la circulation», précise l’officier de direction du SIS, le capitaine Philippe Favero. Ses hommes, notamment ceux du Groupe Recherche Sauvetage et Déblaiement (GRSD), étaient de retour en caserne en début d’après-midi.

«Huit pompiers volontaires de la Ville ont été engagés pour procéder à l’élimination des gravats», poursuit le chef d’intervention. Chantier bien visible de la rue. Une entreprise locale a installé une goulotte contre la façade, d’une longueur suffisante pour accéder à l’appartement sinistré. Il était de surcroît encombré au niveau du sol, l’accumulation compulsive d’une existence visiblement fragile et dérangée s’ajoutant aux chutes de l’incendie rapidement circonscrit. Une mesure d’expulsion avait été prononcée à l’endroit de cette locataire âgée d’une cinquantaine d’années.

