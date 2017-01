L’ex-maton mène les «émus» à bon port

Entre ses mains hyperactives, le récipient de crème à café devient toupie, le sachet de sucre fait des pirouettes. Il fait danser ses doigts sur la table et courir son débit de parole. Manches roulées sur ses avant-bras, Alain George semble branché sur mille volts. Durant l’interview comme dans sa vie, passant des Cheneviers à Champ-Dollon, de son propre patron aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Et depuis 2013, il a pris les commandes de l’antenne Nez Rouge Genève. De mi-décembre à la nuit du 31, avec son équipe de bénévoles – 120 rien que pour la soirée du 31 – Alain George ramènera à bon port les conducteurs qui ne sont plus aptes à l’être.

Du petit canari à la Porsche

Il est venu avec le «petit canari». La smart jaune de Nez Rouge. Il préfère conduire les véhicules de bénéficiaires de l’association, «ça réserve parfois de belles surprises… En dix ans d’activité, j’ai pu conduire des bolides, des Porsche et récemment une McLaren! Nez Rouge c’est aussi ça, prendre le volant de voitures qu’on ne pourrait jamais s’offrir.» Il ajoute en souriant: «Mais l’association, c’est surtout une équipe soudée de bénévoles, de belles amitiés se créent.» Et même plus si affinités. «On a en effet formé pas mal de couples, il y a même des bébés Nez Rouge! C’est presque une agence matrimoniale.» Lui n’a pas eu besoin de ses services, il a rencontré sa femme hors du sérail. Mais sa fille pâtissière – il a aussi un fils – a rejoint l’association, où elle est bénévole depuis quelques années.

Nez Rouge, c’est encore des rencontres et des moments de partage avec les bénéficiaires. Comme il y a quelques jours, en ramenant un conducteur vaudois, «il nous a tapé des grandes théories tout le trajet, sur les voitures, sur tout et n’importe quoi, on essayait de participer, on riait! Et lui continuait, il était un peu ému.» Emu…? Le président sourit. «C’est une tradition chez nous, on préfère dire ça plutôt qu’«alcoolisé» ou «bourré», c’est moins négatif!» Il ajoute: «D’ailleurs je viens de voir dans le journal que Céline Amaudruz un peu «émue» s’est fait pincer par la police au volant de sa voiture. Je la connais, on est du même parti. Elle aurait dû nous appeler!»

Mais les bénévoles ne reconduisent pas que les émus, «on nous appelle souvent à Noël pour nous demander de ramener les grands-parents fatigués. Ou les personnes qui ont pris des médicaments, qui sont trop fatiguées ou qui ont peur de conduire parce que la neige tombe…» Peu de gens agressifs. De plus en plus de jeunes, «j’ai l’impression qu’avec Via sicura, ils ont plus de craintes et font plus facilement appel à nous».

Destin influencé par 3 centimètres

En marge de son rôle de président, Alain George travaille aux HUG comme électricien d’entretien. Son dernier métier avant la retraite, après un parcours peu commun, dicté par trois petits centimètres. «A 25 ans, après quatre ans comme électricien aux Cheneviers, je voulais devenir policer. Pour faire comme mes copains. Ils avaient des horaires irréguliers donc je ne les voyais plus! Et ils avaient un meilleur salaire que moi… Mais pour ça, il fallait mesurer 172 cm minimum. Je fais 169 cm… j’ai dû laisser tomber!» Et se tourne vers une autre voie: gardien de prison. «On faisait un mois de stage et on était jeté dans le bain!» Il restera treize ans à Champ-Dollon, «il n’y avait pas encore tous ces problèmes de surpopulation, on avait une bonne relation avec les détenus, on était leur seul lien avec l’extérieur. Ça a été une bonne expérience même si tout n’était pas toujours rose.» A 38 ans, changement de carrière: il reprend la gestion de deux bijouteries avec son ex-femme, avant de lancer sa propre entreprise de dépannage électromécanique.

La liberté d’être son propre patron mais le poids d’une disponibilité 24 h/24 , 7j/7 … «C’est usant à la longue. Alors quand en 2009 on m’a proposé un poste d’électricien d’entretien aux HUG, j’ai sauté sur l’occasion d’avoir des horaires plus fixes.» Cruelle ironie, c’est à ce moment-là, lorsqu’il lève le pied, que son corps lâche. Infarctus. «Je me disais toujours que ce genre de chose n’arrive qu’aux autres. C’est trop bête de devoir passer par ça pour se rendre compte qu’il faut faire attention à soi…»

Pour enchaîner les permanences de Nez Rouge, il prend désormais une semaine de vacances. «On n’a plus 20 ans, il faut se ménager…» Mais pas trop quand même. «En septembre, j’ai fait une randonnée de trois jours aux Diablerets, organisée par le Service de cardiologie des HUG. Et le Salève avec mes copains.» L’ombre de l’infarctus? «Ça ne m’a jamais pesé. Et on a meilleur temps de penser comme ça, sinon on ne vit plus.»

(TDG)