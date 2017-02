L’ex-directeur de la Lake Parade pressenti à la tête des Fêtes de Genève

Selon nos informations, l’ex-directeur de la Lake Parade, Christian Kupferschmid, est pressenti pour remplacer Emmanuel Mongon à la tête du Geneva Lake Festival. Ni le principal intéressé ni Genève Tourisme ne nous ont confirmé cette hypothèse pour l’heure. Mais Christian Kupferschmid a participé mercredi après-midi à la première réunion d’organisation de l’édition 2017 des Fêtes de Genève, regroupant une vingtaine de personnes.

A défaut de pouvoir commenter une succession officielle, des conseillers municipaux réagissent à l’éviction d’Emmanuel Mongon. Pour l’élu Pascal Spuhler (MCG), «ce départ est une bonne nouvelle. Même si c’est malheureux qu’il ait fallu attendre qu’il y ait un trou de 3,2 millions pour se rendre compte que ce n’était pas la bonne personne. C’est un gros challenge pour celui qui va reprendre. Les organisateurs vont sans doute devoir réduire la voilure.»

Joris Vaucher, conseiller municipal Vert, est plus prudent. «Je pense que Genève Tourisme a un plan B. C’était tout le défi de rester rentable en passant d’une durée de 25 à 10 jours. Il faut être un peu moins ambitieux, on peut faire des Fêtes tout aussi réussies avec moins d’argent. On veut que ça profite à tous, et pas seulement aux plus nantis.»

Le timing de la décision surprend quand même l’élu socialiste Olivier Gurtner: «On a l’impression que la Fondation Genève Tourisme navigue à vue. Ce déficit ne date pas d’hier, alors attendre février pour mettre fin aux rapports de travail… Il y a un problème de pilotage stratégique, de sérieux dans la gestion. Surtout que la météo n’a pas été catastrophique.»

Ce nouveau rebondissement est «révélateur des très mauvaises relations entre le Conseil administratif et les organisateurs, estime pour sa part l’élu UDC Eric Bertinat. On a déjà dû relancer le maire Guillaume Barazzone l’an dernier pour l’Eurofoot: il n’est pas exalté par les manifestations, donc je devine qu’il constitue un frein pour Genève Tourisme.»

(TDG)