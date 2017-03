L'ex-directeur de l'Ecole obligatoire a démissionné

Il a préféré quitter l'Ecole genevoise et a démissionné. Pierre Kolly, directeur de l’Enseignement obligatoire au Département de l’instruction publique (DIP), avait été démis de ses fonctions en début d’année et réaffecté à la promotion de la politique des langues. Présentée comme une «opportunité» par le Département de l'Instruction publique (DIP), cette mesure était perçue à l'interne comme une mise au placard.

Contacté, le principal intéressé ne souhaite pas faire plus de commentaires et indique seulement que cette nouvelle fonction implique un engagement qui s’inscrivait dans une durée incompatible avec ses projets personnels.

Pierre Kolly, qui a passé six ans à la direction générale du DIP, cessera son activité le 31 mars. L'annonce de sa réaffectation avait interpellé de nombreux collaborateurs. Des enseignants et directeurs avaient regretté la précipitation de cette décision - prise en cours d'année - et le départ d'un interlocuteur avec qui ils pouvaient collaborer et échanger.

Cette démission s'inscrit dans le climat tendu qui règne au DIP depuis des mois. Après l'annonce de la réaffectation de Pierre Kolly en janvier, les langues se sont déliées et des cadres du Département ont fait état d’un climat délétère au sein de la direction générale. Du côté du DIP en revanche, on a réfuté toute tension. En février, les remaniements se sont poursuivis: un cadre - Frédéric Wittwer, actuel délégué aux affaires cantonales -, est placé en renfort à la tête de l’Office médicopédagogique (OMP) pour «soutenir et conseiller» le directeur, Stefan Eliez, jusqu'à la fin de novembre. (TDG)