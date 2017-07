L’été chaud répare un peu les dégâts du gel

Après le gel, la canicule. Cette année, le mercure est passé d’un extrême à l’autre en à peine quelques semaines. L’été très chaud et ensoleillé que nous avons connu jusque-là a été le bienvenu chez les agriculteurs genevois, puisqu’il a permis de compenser en partie le mal fait aux cultures par le coup de gel de ce printemps. Pourtant, on pouvait craindre le pire, rappelle Nicolas Courtois, technicien à AgriGenève: «Depuis l’automne, nous avions eu des conditions météorologiques très atypiques.» L’hiver a été très sec, avec des mois de février et de mars anormalement chauds, ce qui a favorisé un développement précoce des plantes. Là-dessus est survenu ce violent retour du froid, accompagné d’humidité, qui a causé le gel ravageur de la fin du mois d’avril.

Mais grâce à la belle météo qui a suivi, le bilan pourrait finalement être meilleur qu’on le pensait, notamment dans le vignoble. «Sur les vignes dont les rameaux ont gelé, les bourgeons ont donné de nouveaux rameaux. Ceux-ci ne portent pas de fruits, ou très peu, mais ils seront utiles pour la taille de l’hiver prochain et pour la fructification du millésime 2018», explique le chef du Service cantonal de l’agronomie, Alexandre de Montmollin.

«Il y a eu des miracles!»

Cette repousse en a surpris certains: «Il y a eu des miracles! Nous pensions que tous les rameaux étaient déjà sortis quand le gel est arrivé, et que les vignes touchées ne donneraient plus rien», confie le vigneron de Satigny Willy Cretegny, membre du comité de l’Interprofession du vignoble et des vins de Genève. Alexandre de Montmollin estime que, dans les vignes où le gel a frappé, le peu de raisin qui a malgré tout poussé devrait avoir entre quinze et vingt jours de retard dans sa maturation. Quant aux rendements, on ignore encore dans quelle mesure ils seront impactés. Suisse Grêle, l’assureur qui couvre les dégâts causés par les intempéries, mène actuellement des expertises afin d’évaluer les pertes de récoltes et de déterminer quels cépages ont le plus souffert.

Viticultrice à Dardagny, Emilienne Hutin avait vu les trois quarts de son domaine geler. Elle estime que le rendement sera extrêmement bas sur les parcelles les plus touchées: «Par endroits, nous n’aurons probablement que 10% du raisin que nous produisons habituellement. Ailleurs, ce sera peut-être 50% au mieux.» Selon elle, le chardonnay, la syrah, le viognier ou le gamaret ont mal supporté le gel, alors que les dégâts sont moindres sur les cépages plus tardifs, dont les bourgeons n’étaient pas encore sortis à ce moment-là, comme le merlot, le gamay ou le cabernet. Sa voisine Sophie Dugerdil a aussi eu l’une de ses parcelles entièrement gelée. «Celle-ci ne donnera que le quart de sa production habituelle, estime-t-elle. Comme on dit, ce n’est pas avec ça qu’on va se soûler!» Les deux viticultrices restent toutefois optimistes: «Si cette météo se maintient, j’ai bon espoir qu’on puisse quand même utiliser une partie de ce raisin, confie Emilienne Hutin. On verra ensuite comment on peut s’adapter pour le vinifier.»

Vendanges précoces En revanche, les vignes ayant réchappé au gel se portent très bien. La maturation du raisin est bien avancée grâce à la météo de cet été, qui a aussi limité l’apparition de maladies. «Le raisin sera déjà pratiquement mûr à la fin du mois d’août», prévoit Willy Cretegny. Si ça continue comme ça, les viticulteurs pourront commencer à vendanger durant la première quinzaine de septembre, avec trois semaines d’avance. Le problème, c’est que les vendanges seront plus compliquées: à cause des maturations décalées entre les vignes qui ont gelé et celles qui ont été épargnées, le travail devra se faire en plusieurs temps.

Quoi qu’il en soit, tout laisse présager un raisin de qualité. «Ce sera une année excellente, assure Sophie Dugerdil, mais la quantité va manquer. C’est d’autant plus frustrant.» Emilienne Hutin se veut prudente: «L’été n’est pas fini. Ce n’est qu’aux vendanges que nous pourrons tirer le bilan.» En effet, ne vendons pas la peau du raisin avant de l’avoir vendangé!

D’autres cultures ont aussi souffert du froid

Comme la vigne, les autres cultures ont aussi profité de ce début d’été chaud et ensoleillé, sans être pour autant trop sec. «L’alternance de périodes chaudes avec des intervalles de pluie est excellente, notamment pour le maïs, le tournesol et le soja, explique Nicolas Courtois, technicien à AgriGenève. En plus, il n’y a eu ni grêle ni gros coups de vent pour coucher les plantes.»

Certaines grandes cultures ont pourtant subi le gel de ce printemps, ce qui se ressent sur la récolte, puisque les moissons ont déjà eu lieu. «Le colza et les pois ont particulièrement souffert de la sécheresse de l’hiver dernier et du gel printanier, relève John Schmalz, directeur du Cercle des agriculteurs. Les rendements y sont en baisse de 25 à 30% cette année.» En revanche, les céréales semées à l’automne, comme l’orge et le blé, s’en sortent bien mieux: «Nous avons eu peur car tout était très sec depuis l’hiver, mais le peu de pluie arrivé ensuite est tombé au bon moment, pendant la période de croissance des plantes, se réjouit John Schmalz. Nous avons enfin des rendements à la hauteur des efforts des agriculteurs. Cela fait sept ans que nous n’avions pas eu de telles récoltes!»

Aux Vergers de Saint-Loup, à Versoix, ce bel été promet de donner des pommes de grande taille et très croquantes, mais il faudra attendre l’automne pour faire le bilan de la récolte, qui sera forcément entaché par le gel d’avril: «Environ 40% de nos vergers ont gelé et ne produisent presque pas de fruits, confie Michel Serex. Ces arbres ne donneront que le dixième du volume habituel. Quant aux fruits qui ont survécu, une partie a été marquée par le froid et porte des cicatrices qui nous empêchent de les vendre tels quels. Ces fruits serviront à faire du jus, ce qui rapporte moins.»

Chez les maraîchers, le gel n’a pas fait trop de dégâts. «Nous travaillons beaucoup sous serre ou avec des cultures qui supportent le froid», explique Jacques Blondin, directeur de l’Union maraîchère de Genève (UMG). Ici, c’est plutôt la chaleur et le soleil qui ont parfois posé problème: «Dans les cultures en plein champ, comme le brocoli, le chou-fleur, le fenouil, les jeunes pousses ont carrément brûlé! En revanche, c’était très bon pour les tomates, les concombres ou les aubergines, que les gens consomment beaucoup quand il fait chaud.»

