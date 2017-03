L'employé d'un café s'empare du portable d'un client

Les images de la vidéo surveillance le mette en cause, pourtant il persiste. Non, il n'a pas voulu voler le téléphone. Il l'a seulement récupéré et comptait bien le remettre aux autorités un peu plus tard.

Mercredi aux alentours de 16h, le client d'un café de l'aéroport se rend au poste de police. Alors qu'il était installé dans un café de Cointrin, son téléphone, laissé en charge un peu plus loin, a disparu. Les agents décident de raccompagner le malheureux dans l'établissement et déterminent par géolocalisation que l'appareil s'y trouve toujours. Ils font ensuite sonner l'appareil et le découvrent dans un chariot de nettoyage, emballé dans du papier.

L'unique employé présent sur place est mis en cause. C'est ce dernier qui conteste, malgré la vidéo, l'intention de voler le portable. A l'issue de son audition, il a été mis à la disposition du Ministère public. (TDG)