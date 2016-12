L’église du Lignon renaît de ses cendres pour Noël

Tout invite à entrer. Le mot de bienvenue affiché sur la porte vitrée, l’odeur de la moquette fraîchement posée, les sièges en bois flambant neufs et bien sûr les chants de Noël. En ce samedi 24 décembre, l’église catholique du Lignon fait salle comble. «Je suis venu pour retrouver notre église, après l’incendie», explique Patrick Grafe, 30 ans, visiblement heureux de renouer avec une tradition familiale, lui qui «fête Noël au Lignon depuis tout petit».

Ravagée par les flammes en septembre 2014, la bâtisse a été entièrement rénovée. Vincent Baertschi, président de la paroisse de l’Epiphanie ne boude pas son plaisir: «C’est un réel bonheur. On est content d’avoir pu finir les travaux à temps pour célébrer Noël.» La charpente en bois a été refaite à l’identique, selon les normes actuelles de sécurité. L’éclairage permet désormais de procéder à des jeux de lumière, à partir d’une simple tablette tactile.

Les treize énormes blocs de béton, représentant les douze apôtres et le christ, ont aussi profité d’une cure de jouvence. «Ils avaient brûlé, poursuit Vincent Baertschi. Il a fallu gratter la surface et repeindre pour redonner l’aspect du béton coffré.» Derrière l’autel, le dernier bloc porte la croix. Il s’agit d’une sculpture en métal rouillé, matériau de prédilection de son auteur, l’artiste genevois Manuel Torres.

«Simple, sobre et belle»

«Ça n’a pas beaucoup changé. C’est resté notre église. Simple, sobre et belle», note une quinquagénaire, habitante du Lignon, Sonia Pégat. «L’orgue a été remplacé par un piano», précise sa fille Mélissa, âgée de 24 ans. Toutes deux n’auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. «Ça me fait du bien de venir de temps en temps, souligne la jeune femme. Cela fait deux ans qu’on allait à la salle des fêtes.» Comme elles, plus de 300 personnes franchissent le hall pour rejoindre les rangs.

Au passage, une petite fille se signe à l’eau bénite. Postée à l’accueil, une religieuse distribue des feuillets: rose pour les horaires de messe et blanc pour les paroles des chants qui ponctueront la célébration œcuménique. Une aubaine pour certaines familles. Comme celle de Robert Mbuyu, venu d’Aïre. «En effet, je suis protestant et mes frères catholiques.»

Multiconfessionnelle, mais aussi multigénérationnelle, la foule s’installe pour assister au spectacle concocté par les enfants du catéchisme. Une fillette, toute de rose vêtue, ouvre le bal en jouant du violon. Suivent deux histoires, inspirées de l’Evangile et incarnées par une vingtaine d’acteurs en herbe. Quelques parents brandissent leurs smartphones pour immortaliser la scène.

S’appuyant sur le «message de vérité» des deux récits, le prêtre affirme: «Noël, ce ne sont pas seulement les guirlandes, les lumières du sapin. Noël nous invite à trouver la vraie lumière». Un bébé s’impatiente, obligeant son papa à sortir à pas feutrés.

Alors que le son d’une flûte envahit l’espace, sans l’aide d’un micro, Vincent Baertschi murmure: «On profite d’une belle acoustique». Après avoir récité le «Notre Père», les croyants entonnent: «Voici Noël, ô douce nuit! L’étoile est là, qui nous conduit». Ils quittent bientôt les lieux, emportant avec eux un prospectus signalant l’inauguration officielle de l’église rénovée le 25 février.

Trente-neuf poulets rôtis

Sous le porche, on s’embrasse, on se souhaite de joyeuses fêtes. Avant de regagner son domicile ou de venir trinquer juste en face. Car, au centre protestant du Lignon, l’association Partageons Noël a, comme depuis dix-neuf ans, concocté un repas. Sur le parvis, 39 poulets tournoient dans la rôtisserie. «Depuis 9 h ce matin, des petites mains travaillent», lance une dynamique bénévole. De quoi régaler Arianna, 10 ans, qui déguste un toast.

Autour de l’antre et au son joyeux de l’accordéon, des amies retraitées, toutes deux catholiques, Denise Velardi et Geneviève Maridat, profitent de ce moment de convivialité. «Noël, c’est le partage, la solidarité. Ce n’est pas la société de consommation! insiste la seconde. Quelle que soit notre religion, nos croyances, le seul message qui compte, c’est: Aimez-vous les uns, les autres.» (TDG)