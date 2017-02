L’effet Trump chamboule les séjours linguistiques

L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a-t-elle jeté un froid sur les séjours linguistiques outre-Atlantique? C’est ce que qu’affirment deux des plus grandes écoles de langues établies en Suisse, chiffres à l’appui. Leurs concurrents relativisent quelque peu, mais certains ne cachent pas que leurs clients émettent parfois quelques inquiétudes à l’idée de partir dans le pays de l’Oncle Sam.

Une baisse importante

«Les demandes pour de tels séjours ont chuté de 25% ces trois derniers mois, par rapport à la même période de l’an dernier. La baisse est forte pour les écoles situées à Miami, New York ou encore San Francisco. Il y a donc un important effet Trump sur notre clientèle, même si la cherté du dollar, par exemple, n’aide pas non plus», avance Michel Jenal, responsable d’ESL pour la Suisse romande, une école de langues qui ne compte pas moins de dix-huit agences en Suisse.

Constat analogue, bien que moins marqué, à l’école de langues EF: «Nous enregistrons une baisse de 15% depuis le début de décembre, par rapport à la même période l’année d’avant, annonce Thomas Geny, responsable pour la Suisse romande. Mais est-ce l’effet Donald Trump? A mon sens, il est un peu tôt pour l’affirmer. Néanmoins, nos clients nous en parlent. Nous avons aussi eu le cas d’un étudiant suisse, mais né en Syrie, à Alep, qui s’est vu refuser son visa. Les problèmes deviennent donc concrets.»

Tarifs et visas

Les concurrents de ces deux grandes écoles de langues relativisent pourtant le fameux effet Trump. «Depuis l’élection, nous n’avons pas senti une réelle différence, hormis le fait que nos clients s’informent davantage, voire s’inquiètent. Mais la destination Etats-Unis accuse une légère baisse depuis environ deux ans», relève Thomas Schmidt, directeur adjoint chez AILS. Son analyse? «Aller là-bas pour apprendre l’anglais est devenu plus compliqué, notamment pour l’obtention des visas. C’est aussi plus cher que d’aller au Canada, dont nos clients reviennent très satisfaits, rapport à la qualité de l’accueil ou de l’hébergement.»

OISE Etudes linguistiques, à Genève, observe les mêmes difficultés concernant les visas. «Et pour l’instant, nous avons enregistré peu de demandes pour les séjours aux Etats-Unis, ajoute Danièle Stow, directrice pour la Suisse. Mais ça peut venir, on est encore tôt dans la saison. Notre clientèle, surtout les jeunes, apprécie en revanche l’Australie, moins restrictive pour les étudiants qui peuvent avoir un petit travail en parallèle de leur séjour linguistique. La baisse de la livre sterling a aussi poussé des clients à privilégier l’apprentissage de l’anglais en Grande-Bretagne.»

«Nous n’avons pas vraiment constaté de baisse pour les Etats-Unis, la demande est là, assure de son côté Garry Littman, fondateur et directeur de The Language House, basée à Genève. Cela dit, Trump c’est une chose et tous nos clients nous en parlent. Mais les jeunes apprécient néanmoins les séjours dans les grandes villes américaines – qui n’ont pas voté Trump – et la culture là-bas. Pour l’heure, en tout cas, je ne m’inquiète pas.»

Pas d’inquiétude non plus dans l’agence Boa Lingua à Genève, où la responsable pour la Suisse romande, Jessica Monnet, annonce «une légère augmentation pour les Etats-Unis. Nous avons même étoffé notre offre tant sur la côte est que sur la côte ouest.» En 2016, chez Boa Lingua, les Etats-Unis occupaient la troisième place (15%) des destinations pour l’apprentissage de l’anglais, derrière l’Angleterre (26%) et l’Australie (20%).

Transfert de clientèle?

Effet Trump ou pas, toutes les agences que nous avons contactées demeurent confiantes. Car la demande de séjours pour l’apprentissage – ou le perfectionnement – de l’anglais ne semble pas faiblir. «Mais la destination Etats-Unis, qui figurait régulièrement chez nous en deuxième place derrière l’Angleterre, est maintenant passée au quatrième rang, après le Canada et l’Australie. Et les demandes pour l’Angleterre et le Canada sont en augmentation, preuve évidente d’un transfert au détriment des Etats-Unis», maintient Michel Jenal, d’ESL. (TDG)