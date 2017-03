L’écopoint installé à côté de leur villa les rend fous

«Certains soirs, je n’ai même plus envie de rentrer chez moi.» Assis à sa table de cuisine, le regard en direction de son jardin, Vladan Schroeter semble à bout de nerfs. Depuis un an et demi, ce père de famille se bat avec son épouse contre l’implantation d’une déchetterie devant leur villa de Bellevue. «Le bruit, les odeurs et les insectes rendent notre quotidien invivable», fulmine le quinquagénaire. Il reproche à la Commune de ne pas avoir tenu compte de l’impact des nuisances sur les voisins avant de construire cet écopoint. L’affaire est aujourd’hui entre les mains de la justice.

Règlement trop permissif?

L’histoire rappelle celle des riverains du chemin de Sous-Balme, à Veyrier. Ces derniers s’étaient mobilisés contre une déchetterie installée à 2,10 mètres du premier balcon. En vain. La justice a classé leur plainte. Mais à l’heure où les centres de tri se multiplient dans les communes genevoises, le combat de ces habitants interpelle. Sont-ils des râleurs plus offensifs que la moyenne ou dénoncent-ils une vraie lacune dans la loi genevoise?

Selon Vladan et Catherine Schroeter, les autorités minimisent l’importance des nuisances pour les riverains. «A Bellevue, aucune étude n’a été réalisée pour mesurer les conséquences pour les habitants et déterminer quel serait l’emplacement le moins gênant», relève l’époux.

Pas de distance minimale

Daniel Fabbi, magistrat belleviste en charge du dossier, explique que le lieu a été retenu «en fonction des besoins». Autrement dit de manière à drainer le plus grand nombre d’habitants possible. Les nuisances sonores et olfactives ont-elles été considérées dans ce choix? «Non, reconnaît l’élu PLR. Mais rien de cela ne nous est demandé pour la requête en autorisation de construire.» Le règlement cantonal serait-il trop permissif? «Peut-être», concède l’édile.

Si les communes choisissent seules les emplacements des écopoints, elles doivent avoir l’autorisation du Canton pour installer les bennes. Quelles sont les règles à respecter pour obtenir cet aval? «Ces structures peuvent être implantées, sans dérogation, dans tous les types de zone à bâtir, répond Rafaèle Gross-Barras, porte-parole du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE). La jurisprudence a reconnu qu’une telle installation est conforme à une zone d’habitation en raison du lien fonctionnel étroit.» Aucune distance minimale entre les poubelles et les logements n’est imposée par la loi. «Ce type de construction peut être édifiée à la limite de propriété», confirme la porte-parole.

Concernant les nuisances, le DALE se réfère au Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA). Pour chaque projet de déchetterie, il sollicite son préavis. «Si l’écopoint se situe à proximité d’habitations, nous demandons que les bennes soient enterrées et que des horaires soient fixés et clairement indiqués», explique Philippe Royer, directeur du SABRA. Les mesures légales pour limiter les désagréments liés à une telle structure s’arrêtent là. Et il n’y a aucune velléité d’être plus restrictif.

Recours déposé

Les Schroeter craignent que, dans ces conditions, les plaintes ne se multiplient. «Les gens jettent leurs déchets à n’importe quelle heure et personne ne dit rien», s’indigne le mari. Après plusieurs mois de négociations vaines avec les autorités bellevistes, le couple, las, a déposé un recours contre l’autorisation de construire la déchetterie. Leur avocat, Me Romain Jordan, estime que la Commune a «volontairement noyé» le projet d’écopoint en ne mentionnant que l’aménagement d’une zone 30 km/h dans la Feuille d’avis officielle, pour éviter les oppositions. Il juge donc l’autorisation non conforme à la loi et demande son annulation. La Commune se défend de son côté en expliquant que les plans du projet étaient consultables à la mairie.

L’affaire est actuellement en cours d’instruction. Une décision devrait être rendue dans les prochaines semaines. (TDG)