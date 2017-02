L'avocat du braqueur: «C'est le Mohamed Ali du plan foireux!»

«Mais quel con!» C’est ainsi que Me Vincent Spira parle de son client. Ce braqueur de 36 ans, un Tunisien de Bellegarde jugé depuis lundi par le Tribunal criminel, s’en est pris deux fois (en 2011 et 2015) aux mêmes victimes habitant à Collonge-Bellerive. Son avocat n’en revient pas.

Et comme si ça ne suffisait pas, poursuit le pénaliste, il appelle Madame par son nom comme s’il s’agissait d’une vieille connaissance, se dirige vers le coffre-fort, qu’il connaît bien, porte une cagoule mais pas de gants. «Aucune préparation, aucune organisation, mon client est le Mohamed Ali du plan foireux!» L’homme reste pour lui «une énigme».

Lié au grand banditisme

Quant à la famille de Corsier, le prévenu la terrorise tout en se voulant rassurant avec Madame, à qui il dit qu’elle lui rappelle sa mère. Il prend en otage le jeune Thomas. Dans la voiture, il le braque avec son pistolet mais lui propose de rester en contact téléphonique avec ses parents. Puis, arrivé à la frontière française, il lui donne cent francs afin qu’il prenne un taxi pour rentrer chez lui. «Ce n’est pas le braqueur classique et froid, plaide son avocat. Il ne veut pas que ça dérape. Et ça n’a jamais dérapé, malgré ses huit home-jackings.»

Le mobile? Me Spira croit au chantage financier exercé sur l’accusé par les frères D. Deux hommes appartenant au grand banditisme, qui régnaient sur Bellegarde et qui sont aujourd’hui morts. L’un, abattu par les douaniers du côté de Marseille; l’autre, battu puis brûlé avec sa petite amie suite à un règlement de comptes en Haute-Savoie. En 2013, ils étaient vivants et il était trop dangereux pour le prévenu de parler de la dette qu’il avait contractée à leur égard.

Rien d’autre ne peut expliquer sa nervosité et son passage à l’acte dès sa libération en 2015, insiste Me Spira. Car si en 2011 il avait gardé pour lui les 400 000 ou 500 000 francs provenant du premier home-jacking de Collonge-Bellerive, pourquoi aurait-il à nouveau commis des brigandages en 2015? Il devait encore de l’argent. «Il était pris dans un engrenage dont il n’arrivait pas à sortir.» Cette pression constante a altéré son libre arbitre et conduit l’expert psychiatre à conclure à une responsabilité pénale légèrement restreinte.

Contre l’internement

Me Vincent Spira combat la peine de 13 ans et l’internement requis, mardi, par le procureur. En ce qui concerne la sanction, «c’est une peine d’assassinat! dit-il. Il faut que la justice reste cohérente.» Quant à l’internement, «il doit rester l’exception». L’avocat estime qu’il faut s’en tenir à l’analyse de l’expert préconisant des soins intensifs, mais en prison. Me Spira s’insurge enfin contre les propos tenus par le représentant du Ministère public considérant que la société a assez payé pour la resocialisation de ce braqueur et qu’il faut maintenant penser à la sécurité publique. «Ce n’est pas un raisonnement juridique, il est inadmissible d’entendre ce genre de discours politique dans une telle enceinte!»

Verdict aujourd’hui.

(TDG)