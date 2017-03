L'agresseur d'un octogénaire ne se souvient de rien

Un homme de 25 ans a comparu vendredi devant le Tribunal correctionnel de Genève pour avoir violemment agressé, en octobre 2012, en pleine rue, au petit matin, dans le quartier des Pâquis, une personne de 82 ans, lui infligeant d'importantes séquelles. Devant ses juges, le prévenu n'est pas parvenu à expliquer son geste.

«J'avais beaucoup bu, je ne me souviens plus», a déclaré l'accusé au tribunal. Le prévenu admet toutefois les faits, car il se trouvait à côté du vieil homme quand la police est venue l'arrêter. «On m'a dit que c'était moi, alors que je n'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie», a-t-il relevé.

Pour le représentant du Ministère public, le doute sur l'auteur de l'agression n'est pas permis. Le procureur a souligné que l'accusé s'est acharné sur l'octogénaire, l'a massacré. Des témoins de la scène ont indiqué que la victime, à terre, a reçu une quinzaine de coups de pied au visage et au torse.

«On ne comprend pas ce qui s'est passé», a déploré l'accusation. Les proches du prévenu sont également tombés des nues en apprenant ce qui s'était passé. Lors de l'agression, le vieil homme a fait un infarctus. Si la police n'était pas arrivée rapidement, après avoir été alertée par des gens, la victime serait probablement morte.

Un acte gratuit

Une explication serait à trouver dans l'alcoolisation excessive de l'accusé lors de l'agression, qui, combinée avec sa personnalité schizoïde, aurait conduit au drame. Le procureur a néanmoins souligné le caractère gratuit de l'acte. Le prévenu était énervé et en colère. Il aurait frappé un homme vulnérable «pour le plaisir».

Du côté de la défense, on note que l'accusé ne conteste pas les faits, mais qu'il ne se souvient pas des circonstances de l'agression. Le prévenu, complètement saoul, ne retrouvait plus son chemin pour rentrer chez lui, il avait l'impression d'être suivi et il a paniqué, a fait savoir son avocate.

Depuis les faits, l'accusé ne consomme presque plus d'alcool et son comportement depuis le drame, il y a quatre ans, est irréprochable. Le prévenu, qui a fait un apprentissage de menuisier et vit chez ses parents, a un travail et une relation amoureuse. Selon son avocate, il ne tente pas d'échapper à ses responsabilités.

L'octogénaire a subi un terrible traumatisme physique et psychologique. Il a dû être hospitalisé durant 5 mois. Avant le drame, le vieil homme était indépendant, aujourd'hui, il se trouve dans un EMS. Le Ministère public a requis une peine de 30 mois de prison, dont 15 ferme. La défense a demandé le sursis complet. Verdict vendredi après-midi. (ats/TDG)