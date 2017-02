L’aéroport améliore sa sécurité à coups de millions

La sécurité du périmètre aéroportuaire va être considérablement renforcée. Un système de surveillance comprenant la détection de mouvements va progressivement se déployer autour du site de Cointrin ces prochains mois, a appris la Tribune de Genève. Les standards nationaux de sécurité sont respectés, mais la direction de Genève Aéroport se veut «proactive», dans un contexte de menace terroriste élevée en Europe.

«Nous cherchons depuis deux ans à améliorer la surveillance du périmètre aéroportuaire, le long de sa clôture, sur cinq ou six kilomètres. Avec l’arrivée en septembre du nouveau directeur général, André Schneider, un coup d’accélérateur a été donné au projet, basé sur de nouvelles technologies», confirme le porte-parole Bertrand Stämpfli. De quoi s’agit-il? «Nous voulons pouvoir repérer immédiatement toute approche extérieure au grillage, tout contact avec celui-ci et toute brèche. Un radar permettra de détecter une présence, des senseurs repéreront des pas et des caméras filmeront de jour comme de nuit.»

Centrale de surveillance

L’alerte risque de retentir souvent au passage de renards, lapins et autres animaux… «Nous espérons que le système ne se déclenchera pas pour les papillons, sourit-il, mais nous procéderons à chaque fois à une levée de doute.» Sans vouloir donner plus de détails sur les mesures prévues, «qui n’ont de sens que si elles restent secrètes», le porte-parole indique que «des éléments techniques ont déjà été installés et livrent des renseignements exploitables».

Une centrale de surveillance sera créée pour gérer le dispositif, soit observer les images vingt-quatre heures sur vingt-quatre toute l’année, analyser les éventuelles alarmes et contacter si besoin la police. Voilà qui nécessitera l’engagement d’opérateurs, dont le nombre n’est pas encore déterminé.

Le coût du projet d’investissement «s’élève à plusieurs millions de francs», esquisse Bertrand Stämpfli sans donner plus de précisions. Les frais de fonctionnement ne sont pas encore déterminés. Le financement de cette «surveillance 2.0» reviendra exclusivement à l’établissement public autonome.

Une intrusion en huit ans

Faut-il comprendre que des défaillances dans la sécurité obligent à revoir le dispositif? «Pas du tout, répond Bertrand Stämpfli. Nous avons déjà un arsenal de mesures qui répond aux exigences normatives de l’Office fédéral de l’aviation civile.» Des grillages de trois mètres de haut surmontés de barbelés délimitent tout le périmètre, bâtiments non compris. D’autres aéroports en Europe n’en disposent pas toujours entièrement. Différents types de patrouilles sillonnent le terrain genevois en journée et la nuit. En plus du personnel spécialisé dans la sécurité, tout employé de l’Aéroport peut demander à une personne circulant dans la zone sensible de présenter son badge d’accès et, le cas échéant, lancer l’alerte.

Les intrusions restent exceptionnelles. «Depuis mon arrivée, il y a huit ans, nous avons constaté une seule incursion, celle d’un déséquilibré qui avait enjambé le grillage et s’était fait intercepter immédiatement», se souvient Bertrand Stämpfli.

Ce programme novateur s’inscrit dans l’air du temps. Face à la menace terroriste, les aéroports européens renforcent leur système de sécurité. (TDG)