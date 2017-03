L’abri PC de Richemont renforce avec succès son accueil en faveur des démunis

Le roi des prénoms. Il en sait une bonne centaine sur le bout des doigts. Le sien, c’est Jérôme, aide-éducateur à l’abri PC de Richemont. On connaît le lieu, on découvre une voix tonique, adressant à chacun un salut personnalisé au moment où il franchit le seuil. «Les prénoms, c’est hyper important, la première des considérations que l’on doit à nos bénéficiaires», lâche celui qui ne se trompe jamais sur l’identité de ces existences multiples à la rue.

A ses côtés ce soir-là, une jeune femme prénommée Mélanie. Elle salue droit dans les yeux, attentive aux visages fermés, aux regards démissionnaires, aux corps peu à peu rattrapés par le renoncement. Autant de signes extérieurs parlants. Comme une observation clinique à la volée si l’on veut, les prémisses de la consultation informelle à venir. Mélanie est infirmière, une unité mobile à elle seule, passant de l’avant-poste au réfectoire, des dortoirs à ce petit local isolé, portant encore la plaque obsolète du «Médecin» de la protection civile, une fonction de crise qui n’a jamais existé que sur papier.

Demande bien réelle

La tâche sanitaire occupée aujourd’hui est autrement plus concrète et nécessaire. Elle répond à une demande réelle, identifiée depuis plusieurs hivers déjà par les équipes à pied d’œuvre dans les abris de la Ville, légitimée l’automne dernier par la publication du rapport Restellini (prénom Jean-Pierre!), ancien médecin cantonal devenu expert reconnu et écouté (lire notre édition du 12 novembre 2016).

L’écoute, justement. Elle précède les gestes techniques, sert d’outil de base à cet accompagnement bienveillant, tout en conditionnant l’immersion professionnelle dans le monde de la grande précarité, cet univers de taiseux et de soliloqueurs, souvent rattrapés par un syndrome d’autoexclusion difficilement guérissable. Réussie, l’immersion de Mélanie, infirmière expérimentée, enseignante et chargée de recherche, préparant un master à la Haute Ecole de travail social (HETS).

«Elle fait corps avec l’équipe éducative», lance, enthousiaste, la responsable, Annie Baulet. Une forme de collaboration à l’évidence épidermique, confirmée par l’intéressée. «Ma motivation personnelle, je la puise dans ce désir commun de lutter contre l’anonymat dans lequel on enferme les gens qui n’ont pas de toit, de les aider à accéder au statut de personne qui existe réellement. Au sein de l’abri se mène un travail humain qui nous précède et qui est chaque jour incroyable.»

Le «nous» au féminin désigne sa collègue Tiziana Iannace, avec laquelle Mélanie Pinon partage le poste, à raison de 50% chacune. «Pour moi aussi, c’était une opportunité à saisir, une manière d’affronter cette bulle d’indifférence qui entoure la population précarisée. On a l’une et l’autre des profils différents, une façon de verbaliser qui n’est pas la même. Certains bénéficiaires choisissent si l’on veut leur infirmière. Ce n’est pas un caprice ou un évitement. Cela montre au contraire qu’ils investissent le lien. Face à ceux qui ont des comportements erratiques, de repli sur soi, je me garde bien de me montrer intrusive. Avec le temps, même s’il est court et frustrant, ils finissent peu à peu par se faire à notre présence. Notre objectif est aussi de créer du lien social.»

Sans plus se cacher

En veut-on un exemple? Le voici, dans l’attitude nettoyeuse de cet homme sans âge, portant bonnet et capuche. Il est 21 h 30, les tables se vident, les dortoirs se remplissent. Le solitaire sort la serpillière et récure le sol. Il sourit derrière sa barbe hirsute, il occupe l’espace commun sans plus se cacher à la vue des autres, il semble heureux de manier la brosse.

Demain, peut-être, il sollicitera lui-même une consultation comme la fait la veille son voisin de table au prénom sans frontières (Atlas), finissant par déposer son secret bien gardé en osant un courageux «Mélanie, je peux vous parler un instant?»

L’instant sollicité à bas bruit se répète le lendemain. «La présence infirmière, c’est d’être là. Il faut faire preuve de disponibilité, veiller à ce que les choses puissent s’exprimer. Si l’idéal professionnel existe quelque part, c’est bien ici», commente Gilles Hourton, infirmier responsable à la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (CAMSCO), qui dépend des HUG. Il ajoute: «Notre force, c’est d’être capables de nous occuper des plus faibles. En étant en accord avec soi-même, bien dans les bottes de son métier.» Assumer ce défi avec les moyens du bord (un abri ne répond pas exactement aux standards de soins) exige des «collaboratrices très qualifiées, capables, sur le terrain, de maintenir le cadre du projet pilote pour lequel elles s’engagent», résume leur répondant direct, visiblement satisfait des premiers retours d’expérience.

Réponse immédiate

Satisfaction partagée au sein du Service social de la Ville. Murièle Lasserre, adjointe de direction, détaille les bénéfices identifiés lors d’un récent colloque avec l’équipe. «Quelque chose s’apaise au sein de l’abri; la vie en collectivité se tranquillise. La personne qui le demande peut être d’emblée entendue, sans plus passer par des intermédiaires. La réponse est immédiate. Le passage chez la soignante calme l’expression de la plainte. La présence des infirmières est aussi précieuse dans l’évaluation du danger, en cas de crise pouvant déboucher sur un passage à l’acte agressif. Cela offre une analyse plus fine de la situation. Le bon métier au bon endroit, en somme. Ce projet inédit, qui a démarré avec des intentions empiriques et de vraies convictions pluridisciplinaires, met en lumière les problématiques de santé d’une certaine partie de la population genevoise.»

Elle sort enfin de son confinement, cette minorité cachée, et concerne la communauté tout entière. L’hébergement d’urgence hivernal n’est plus alors seulement une réponse à la peur de voir les plus démunis mourir de froid; c’est un lieu où l’activité de soins est forte, où la considération humaine est beaucoup plus qu’une affaire de météo.

