L’Université lance une formation en relations publiques digitales

Philippe Amez-Droz est responsable du DAS en relations publiques digitales qui doit être lancé à la fin avril.

Pourquoi lancer un programme en relations publiques digitales et à qui s’adresse-t-il?

Avec le développement des réseaux sociaux, le métier des relations publiques (RP) a beaucoup évolué. L’Université de Genève (UNIGE) a travaillé en collaboration avec l’école privée CREA (groupe INSEEC) pour concevoir une formation à destination des professionnels des relations publiques, au bénéfice d’au minimum trois à cinq ans d’expérience et cherchant une remise à niveau, un approfondissement et une spécialisation digitale. Cette formation peut aussi intéresser des personnes qui visent à se reconvertir. L’idée est de renforcer les compétences et les connaissances de base et de fournir des outils numériques afin de répondre à la digitalisation des entreprises, qu’elles soient privées ou publiques.

Comment la formation s’organise-t-elle?

Le DAS devrait commencer fin avril. Une séance d’information aura lieu le 6 avril à Uni Mail à 13 h puis à l’école CREA à 18 h. Le programme comprend dix modules et coûte 12 000 francs. La formation s’étale sur deux semestres et comprend 750 heures de formation dont 240 heures de présence en cours, des lectures et des travaux personnels. Le DAS donne droit à 30 crédits ECTS. Les enseignements sont délivrés par des collaborateurs de l’Université et des praticiens expérimentés issus d’entreprises locales et internationales. Anthony Lamy, membre de la direction de Facebook, viendra parler de la manière dont le réseau encourage désormais la vérification des informations, la déontologie et la lutte contre les «fake news».

Est-ce la mission de l’Université d’enseigner les pratiques des relations publiques?

La formation en relations publiques est encore assurée par les professionnels de la branche et permet l’obtention d’un brevet fédéral de spécialiste RP. La filière professionnelle supérieure, celle de conseiller RP, souffre de désaffection. Une filière de haut niveau est toutefois proposée à l’Université de Lugano. Dans les pays anglo-saxons, les RP sont une discipline très courue. Notre DAS en RP digitales s’inscrit dans ce courant, orienté compétences et bonnes pratiques. Le Canada décrit le conseiller RP comme un «relationniste», quelqu’un qui crée du lien, de la confiance, qui sait utiliser les techniques digitales pour capter et conserver l’attention. C’est un défi, alors que les réseaux sociaux nous exposent à l’éparpillement et la surabondance de l’offre. On a beaucoup associé les relations publiques aux relations presse, aux petits-fours, au lobbying et à la manipulation. Ce n’est plus du tout ce que l’on enseigne.

