L’Unige manque de points d’ancrage dans la région

Il veut transformer l’Université de Genève (Unige) en «Université du Grand Genève». Guillaume Mathelier, maire d’Ambilly, propose de faciliter l’accès à l’Unige aux étudiants français et de créer des formations transfrontalières, comme l'a rapporté Le Messager. «Les frontières ne doivent pas exister dans le domaine des études supérieures!» affirme ce docteur en sciences politiques qui a étudié à Genève et enseigne à la Haute Ecole de gestion.

La France ne propose-t-elle pas de bonnes universités? «Si mais elles sont à Lyon ou encore à Grenoble, ce qui implique que les étudiants doivent quitter leur région, leurs activités, leurs amis. Et vivre loin du domicile familial nécessite aussi des moyens financiers.» Le maire relève encore que, lorsque ces jeunes reviennent dans la région après leurs études, «ils ne sont pas engagés dans le tissu associatif, social et politique. Permettre à la jeunesse d’étudier dans la région, c’est aussi un moyen de la garder comme une force de territoire.»

Système gagnant-gagnant

Pour remplacer l’étiquette Genève par Grand Genève, Guillaume Mathelier avance plusieurs pistes. Dont renforcer les rapports avec les universités de Savoie Mont-Blanc et de Grenoble et faciliter l’accès à l’Unige aux Français – «on pourrait supprimer l’exigence de la mention obligatoire au Bac», imagine-t-il. Mais surtout, «on pourrait utiliser les fonds frontaliers (ndlr: argent issu de l’impôt frontalier) pour contribuer au financement de l’institution».

Et le socialiste de brandir un système gagnant-gagnant. «Un nouveau quartier, l’Etoile, va être créé à Ambilly et inclut la gare CEVA d’Annemasse. Il pourra offrir du logement étudiant, qui fait défaut à Genève.» Avec le risque d’accentuer encore le déséquilibre entre la zone logements et de l’activité? «Non, ce que j’avance, c’est la création de logement tout en faisant venir de la formation.»

Car l’Etoile intégrera également un campus. Et la possibilité d’accueillir des cursus transfrontaliers, notamment dans la formation continue et le domaine lié au développement du territoire «car notre région est en pleine mutation et il faut l’accompagner par une réflexion académique». Un projet transfrontalier est justement en train de prendre forme à Ambilly: l’Institut de soins infirmiers. Le hic: des difficultés administratives, liées au statut social du personnel suisse amené à enseigner côté français, entravent le projet…

Alors, la formation transfrontalière, une utopie? «Quand on veut tuer un chien, on dit qu’il a la rage! Il est vrai que pour certains domaines de formation, notamment la santé, le transfrontalier est compliqué à organiser car les normes sont très différentes de l’autre côté de la frontière. Ce n’est pas le cas en revanche dans des domaines plus généralistes, comme les sciences humaines, et pour la formation continue.» Et d’ajouter: «Je ne doute pas qu’on trouve les cadres administratifs nécessaires pour que les Genevois puissent enseigner chez nous, on a bien réussi à ce que les entreprises suisses exercent en France.»

S’ouvrir vers l’Europe

Du côté de l’Unige, y a-t-il des velléités à l’idée de devenir transfrontalière? «Notre institution est déjà un pôle d’attractivité pour le Grand Genève, elle ne porte pas ce nom mais c’est une réalité, répond Yves Flückiger, recteur. Les collaborations existent déjà avec Grenoble, par des partages d’infrastructure, et avec Lyon pour des projets, notamment de cotutelle de thèses. Et des chercheurs genevois travaillent sur le campus d’Archamps.»

Mais le recteur concède que cet axe transfrontalier doit être développé. L’Unige aurait tout à y gagner. «Une telle collaboration permet notamment d’ouvrir encore plus largement les portes de l’Union européenne et de participer à des projets européens. Elle permet aussi un partage d’infrastructures, notamment scientifiques, qui sont très coûteuses.» Dans l’immédiat, le rectorat attend la construction du campus de l’Etoile. «Une fois qu’il sera une réalité, nous pourrions y organiser des événements ou des formations continues.» Yves Flückiger insiste: «Mais il faut d’abord cette infrastructure. Pour que l’Université se vive véritablement comme une institution du Grand Genève, elle doit disposer de points d’ancrage à travers ce territoire.»

Il y a toutefois un point sur lequel le recteur ne partage pas la vision de Guillaume Mathelier: il refuse de supprimer l’exigence de la mention au Bac. «Notre attractivité se fonde sur l’excellence de notre formation, ce serait un mauvais signal de baisser nos exigences.»

