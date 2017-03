L’UDC veut raccourcir les mandats de ses élus et s’empale sur ses statuts

«Pour nous, c’était une manière de lutter contre l’immobilisme, la tentation de ne plus prendre de risques. Absolument pas une question de personnes.»

C’est ainsi qu’Alexandre Mohamed Mounla, le président des Jeunes UDC, explique la démarche de ces derniers. Ils ont proposé, après les Verts et le PS, de limiter la durée des mandats de leurs élus à trois mandats consécutifs. Comme dans tous les partis où elle a été acceptée, la proposition, débattue mardi passé, suscite un vif débat et passablement d’oppositions… Il faut dire que le destin de personnalités du parti est en jeu. Au parlement, les députés Eric Leyvraz et Stéphane Florey (mais il est entré en cours de législature). Au National, Yves Nidegger.

La mesure passe par 20 voix contre 19 et les ennuis commencent. Selon le conseiller national Yves Nidegger, qui s’en est ouvert à la présidence, la validité du vote est sujette à caution: «Nos statuts, résume Marc Fuhrmann, le président du parti, prévoient qu’une décision doit être prise à la majorité absolue (51% des voix), mais sur les statuts on peut se contenter d’une majorité simple (le plus grand nombre de voix reçues). Ce n’est pas logique.» En outre, cette différence ne tiendrait pas en cas de contestation en justice.

La lutte sera chaude

De plus, tout n’a pas été éclairci durant le débat: faudrait-il compter les mandats accomplis avant l’entrée en vigueur de la mesure? Que faire si un élu a effectué des mandats dans une autre formation politique? Que dire s’il est entré en fonction en cours de législature? Bref, une semaine après, «le changement de statut est entre terre et mer», reconnaît le président de l’UDC, qui, pour sortir de l’impasse, veut modifier les statuts et revoter.

La lutte sera chaude. Stéphane Florey, par exemple, ne désarme pas: «Au Grand Conseil, l’UDC reste en phase de stabilisation. Ce serait une erreur de s’affaiblir en excluant des membres de la députation. L’éventuelle qualité du travail des élus doit se régler au cas par cas et pas avec une mesure aussi générale.» Entre sécurité et renouvellement, le cœur balance.

Longtemps à l’avant-garde de la limitation des mandats, le PS a mis de l’eau dans son vin récemment. Auparavant, les statuts prévoyaient trois mandats de quatre ans au maximum (12 ans); la durée des mandats étant passée à cinq ans, le maximum est passé à 15 ans. Et 16 ans à Berne au Conseil national ou au Conseil des Etats.

Les Verts sont les plus durs, avec un maximum de dix ans (non compris un éventuel demi-mandat si l’élu est entré en cours de législature). Marc Bretton

