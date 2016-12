L’Ilot 13 se mobilise pour sa maison de quartier

L’Ilot 13, derrière la gare CFF de Cornavin, s’inquiète pour sa Maison des habitants, sorte de maison de quartier associative. Cette dernière pourrait bien ne pas rentrer dans le corset de la nouvelle Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD), entrée en vigueur il y a une année. Une pétition vient d’être lancée sur Internet dans le but de conserver son fonctionnement. En une semaine, elle a récolté près d’un millier de signatures, comme l’indiquait Le Courrier dans son édition d’hier.

La Maison des habitants (MdH) s’est installée depuis une trentaine d’années dans une vieille bâtisse, à la rue de Montbrillant. Au rez-de-chaussée, l’Ecurie, une salle de concert, y côtoie un café. Dans les étages se trouvent des ateliers et des locaux de répétition. Le tout est géré par une association, «sans aucune subvention», précise Marsel Perrin, membre de son comité.

«Patente»

Ce fonctionnement est difficilement compatible avec la nouvelle LRDBHD, qui requiert des autorisations différentes pour ces multiples activités. Avant même d’avoir entamé des démarches formelles, l’association tente de trouver une solution de compromis. Certains lieux culturels ont récemment obtenu une application plus souple de la loi pour leur buvette accessoire. Ouverte durant les concerts, elle n’a pas besoin d’une patente.

A l’Ilot 13, le café étant ouvert du matin au soir, il n’est pas certain qu’il puisse bénéficier d’une telle dérogation. L’établissement devrait obtenir une patente et répondre aux exigences liées à la restauration. «Nous préférerions ne pas entrer dans ce système», relève Marsel Perrin, qui rappelle que le lieu est basé sur le bénévolat et l’autogestion. «Nous pourrions demander le statut de buvette associative, mais notre chiffre d’affaires est trop élevé.»

«Nous devrions rencontrer la Ville de Genève et le Service du commerce d’ici à la fin de janvier, note encore Marsel Perrin. Nous espérons trouver une solution.» (TDG)