L’Hôpital détecte plus de cas d’enfants maltraités

En 2015, le Service genevois de protection des mineurs (SPMI) a reçu 1158 signalements d’enfants maltraités et potentiellement en danger dans leur développement. C’est l’une des données phares qui est ressortie d’un riche rapport de la Cour des comptes (lire notre édition du 18 novembre). Durant la même année, rapporte l’organe de contrôle de l’Etat, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont, de leur côté, détecté 198 cas pour lesquels une forme de maltraitance infantile a été diagnostiquée ou pour lesquels un soupçon de maltraitance n’a pu être exclu; 120 de ces mineurs ont nécessité une hospitalisation, dans un but d’évaluation complémentaire ou de protection.

Quid du secret médical?

Les problématiques constatées ou soupçonnées avaient pour origine la violence psychologique et physique (66 et 63 cas), la négligence (40 cas), les abus sexuels (27 cas) et le syndrome de Münchhausen par procuration*(2 cas).

Précisons que le nombre de cas de négligence ainsi que de violences psychiques et physiques recensé par les HUG a augmenté au cours de ces dernières années; trois nourrissons ont notamment été victimes du syndrome du bébé secoué, dont l’un est décédé. En revanche, le nombre d’abus sexuels découvert a diminué.

L’hôpital est un lieu important de détection, considère la Cour. L’école aussi (lire ci-dessous). Mais le secret médical ne le restreint-il pas? «Lorsqu’il y a une réelle inquiétude pour un enfant, le secret professionnel n’est pas un frein», répond Nicolas de Saussure, responsable Médias et Relations publiques des HUG. Deux voies juridiques sont possibles, informe le communiquant: «L’article 364 du Code pénal permet notamment aux professionnels de santé de signaler au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant une infraction pénale suspectée contre un mineur, sans levée du secret professionnel nécessaire. L’article 34 de la loi d’application du Code civil oblige, lui, les professionnels de santé notamment à signaler au SPMI le cas d’un enfant en danger dans son développement, mais là il faut une levée de secret professionnel.»

En cas de situation critique, les équipes qui soignent le mineur font appel au groupe intra-hospitalier de protection de l’enfant (GPE) de l’hôpital des enfants des HUG. Elles bénéficient des conseils de ce groupe pour planifier les suites à donner à l’hospitalisation. «Le GPE est composé de plus de dix professionnels issus de différentes spécialités (infirmiers, médecins pédiatres, assistants sociaux, pédopsychiatres, chirurgiens) et ayant une autre charge de travail au sein de l’hôpital», précise la Cour dans son rapport.

Freins à la détection

Or, certains parents passent à travers les mailles du filet en pratiquant du tourisme médical afin de ne pas éveiller des soupçons de maltraitance en raison de consultations à répétition.

«Les capacités de détection varient en fonction des caractéristiques du milieu familial dans lequel vit un mineur ainsi que de la nature des maltraitances subies», ajoute l’organe de contrôle de l’Etat. Ainsi, un haut degré d’isolement, un niveau social aisé des parents (image valorisante, villa, garde d’enfant individuelle, école privée) et un faible degré de visibilité des maltraitances subies (violences psychologiques) sont des caractéristiques qui rendent difficile la détection.

*L’adulte qui a la charge d’un enfant provoque, à son égard et de manière délibérée, des problèmes de santé sérieux et répétés avant de le conduire auprès d’un médecin.

L’école, filtre protecteur?

L’école représente un précieux espace pour déceler des risques ou des actes de maltraitance: en 2015, les acteurs de la filière scolaire ont adressé 111 signalements au SPMI, sur les 1158 au total, soit 10,3% des cas. «Les enseignants connaissent en général bien leurs élèves, suivent leur développement sur une longue période, sont en contact avec leurs parents et peuvent ainsi développer une relation de confiance avec la famille, lit-on dans le rapport de la Cour des comptes. Ce poste d’observation privilégié permet d’identifier certains symptômes pouvant être liés à de la maltraitance (trace de coups ou de négligence, changement de comportement, repli sur soi), voire de recueillir un dévoilement d’une situation de maltraitance.»

Mais dans un domaine aussi trouble, l’école n’est évidemment pas un filtre protecteur infaillible; en cas de découverte d’un problème, le suivi ne serait, en outre, pas toujours idéal, à en croire des professionnels qui regrettent que les choses n’aillent parfois pas assez vite.

Pour assurer au mieux sa mission de prévention et de promotion de la santé, des actions de dépistage sont menées par le Service santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) au sein des établissements scolaires publics; l’identification et la prise en charge des mineurs menacés dans leur développement incombent alors surtout aux infirmières spécialisées.

«Tous les enfants qui entrent à l’école publique bénéficient, en outre, d’une visite de santé qui peut permettre de repérer des situations à risque, rapporte encore la Cour des comptes. Cette visite n’a pas pour but de dépister une maladie; il s’agit d’un entretien en présence des parents qui insiste sur les aspects de santé liés à la scolarité (changement de rythme, sommeil, hygiène de vie, place attribuée à la maison pour travailler, présentation du réseau médico-psychosocial).» Les dépistages des troubles de la vue et de l’ouïe, menés durant les trois premières années scolaires, peuvent également favoriser l’identification de problèmes de négligence.

Enfin, les élèves des écoles privées ne bénéficient pas du même filet de sécurité que dans le public. Les difficultés budgétaires ont amené le Conseil d’Etat à ne plus repourvoir, depuis 2012, les crédits qui permettaient de financer les interventions du SSEJ dans les établissements privés.

