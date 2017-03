L’Etat le pénalise parce qu’il a pris une retraite anticipée

Une personne ayant pris une retraite anticipée est-elle pénalisée si elle n’a plus assez de sous après l’âge officiel de la retraite, 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes? Oui, répond la justice genevoise qui refuse ainsi des prestations complémentaires à un fonctionnaire ayant pris sa retraite et son PLEND (plan d’encouragement au départ anticipé des fonctionnaires ) à 60 ans.

«Cette affaire est une vraie bombe, réagit Rémy Kammermann du Service juridique du Centre social protestant (CSP). L’argument utilisé par les juges est tout à fait neuf. L’enjeu est colossal. Il touche potentiellement des dizaines de milliers d’assurés qui prennent une retraite anticipée.»

Que reproche la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à cet aide-hospitalier? De ne pas avoir travaillé jusqu’à 65 ans. Elle a calculé le montant de sa retraite s’il avait cotisé jusqu’au bout et a conclu que s’il est pauvre aujourd’hui, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même et ne rien réclamer à l’Etat.

3000 francs par mois

A la fin du mois de février, on comptait ainsi 25 514 personnes bénéficiant de rentes complémentaires AVS ou AI à Genève (lire ci-contre) «Cet arrêt ne change rien, affirme Laurent Paoliello, porte-parole du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS). La pratique est habituelle. Si vous avez pris volontairement une retraite anticipée, il en sera tenu compte au moment de fixer les prestations complémentaires. Il n’en va bien sûr pas de même si c’est votre employeur qui vous y a poussé.»

Pour en revenir au cas de l’aide-hospitalier, précisons qu’entre 60 et 65 ans, cet homme, un célibataire, a vécu grâce à une rente de 1113 francs, une rente complémentaire temporaire de 1650 francs et un PLEND de 2280 francs, soit quelque 5000 francs par mois. Arrivé à 65 ans, il a perdu le PLEND et la rente complémentaire.

Avec sa rente LPP définitive et son AVS, il touchait désormais environ 3000 francs. Cette somme ne lui suffisant pas pour vivre à Genève, il a fait une demande de prestations complémentaires. Trop tard, lui répond la justice. Elle considère qu’il a renoncé à une partie de sa fortune: «On parle de dessaisissement lorsque l’assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale ou encore lorsqu’il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable.»

Lutter contre les abus

Car si l’objectif de la loi est bien de compléter l’AVS et l’AI lorsque «les besoins vitaux» ne sont pas couverts de manière appropriée, il faut aussi éviter les abus. La Chambre des assurances sociales considère qu’il n’appartient pas à l’Etat et à la collectivité d’assumer l’éventuel «découvert» d’une personne lorsque celle-ci l’a provoqué, sans motif valable.

«Si vous perdez votre droit aux prestations complémentaires parce que vous avez retiré votre capital et que vous l’avez claqué, ça ne me choque pas, explique Rémy Kammermann du CSP. Mais ici, les juges appliquent la notion de «gain potentiel» ou de «revenu hypothétique» à une personne qui n’est plus en âge de travailler, ce qui est une situation tout à fait nouvelle.»

Demande en révision

«Jusqu’ici, affirme encore le juriste, le Tribunal fédéral ne contrôlait pas le mode de vie des assurés, il ne séparait pas les bons des mauvais à qui l’on pouvait reprocher une retraite anticipée.» Si la décision cantonale est à ce point exceptionnelle, pourquoi ne porte-t-il pas l’affaire devant le TF? Il l’a fait. Mais dans un arrêt du 10 février, les juges de Mon-Repos bottent en touche. Ils considèrent que même avec ses modestes 3000 francs par mois, l’ancien aide-hospitalier reçoit 5000 francs de trop par année pour espérer une aide étatique.

«Ils se sont apparemment trompés, indique Rémy Kammermann. Ils n’ont pas pris en compte les 6000 francs d’assurance-maladie qu’il paye par année.» Du coup, le CSP pourrait faire une demande de révision. Le TF se prononcerait probablement alors sur le fond de l’affaire.

(TDG)