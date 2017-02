L’Etat doit renoncer à des milliers d’amendes

Pas moins de 5343 contraventions distribuées entre 2011 et 2013 dans le canton sont passées à la trappe. Et 1800 autres devraient rapidement prendre le même chemin. Des chiffres avancés par le journal Le Temps de jeudi et confirmés par le service de presse de la police genevoise. En cause: l’incapacité du Service des contraventions à traiter les oppositions des contrevenants dans le temps imparti, soit trois ans à compter du jour de l’infraction. Conséquence directe de la prescription, l’Etat doit renoncer à la procédure en cours et dire adieu à la manne financière espérée.

A combien exactement se monte ce manque à gagner? Dans les colonnes du quotidien romand, Monica Bonfanti, commandante de la police genevoise juge la somme «impossible à estimer», avant de préciser qu’une «grande partie de ces infractions ne représente pas de gros montants». A titre indicatif et sachant que la contravention minimum se monte à 50 fr. dans le canton, la somme atteindrait au moins 267 150 fr. dans le cas où aucune opposition n’aboutirait.

Afin de rattraper le retard et de limiter de futures pertes, la police genevoise confirme la création d’une task force début février. Elle a pour mission de participer au traitement de 9633 oppositions portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Malgré la mesure, il est d'ores et déjà acté que les contraventions datant du premier semestre 2014 ne pourront être sauvées en raison des délais de convocation. (TDG)