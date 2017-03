L’Etat a fait la chasse aux trésors architecturaux

Une frise qui court le long d’une corniche, un diable médiéval en guise de signature, des façades emblématiques des années 1830: les immeubles de Genève recèlent de particularités et curiosités. Pour protéger et documenter ce patrimoine, le Canton a lancé en 2012 un recensement des constructions des XIXe et XXe siècles. L’opération vient tout juste de se terminer. Quelque 2200 immeubles ont été répertoriés et étudiés.

«La finalité de ce projet est d’abord de répondre à la Loi Blondel, qui protège les ensembles construits entre les années 1800 et 1930, explique Matthieu de la Corbière, historien du patrimoine au Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie. Ainsi, lorsque seront déposées des autorisations de construire, de réaménagement ou encore de surélévation sur ces immeubles, nous pourrons délivrer des préavis en connaissance de cause.» D’autre part, «cela nous permet d’avoir une meilleure connaissance du développement urbain de la ville, une image globale alors qu’elle était jusqu’à présent parcellaire.» Un moyen aussi de disposer d’informations sur les métiers d’art ainsi que sur l’évolution des tendances architecturales.

Des vagues en symboles

Le travail de recensement a été initié par l’historienne de l’art Virginie Gazzola, puis c’est Frédéric Python, également historien de l’architecture, qui a repris le flambeau de cette tâche fastidieuse. Dresser la fiche d’identité d’un bâtiment ancien nécessite en effet une enquête minutieuse aux archives pour retrouver les dates de construction, les noms des architectes et des propriétaires. «Et les dénominations des rues ont parfois changé...» ajoute Frédéric Python. Au final, ce recensement lui a permis de retracer l’évolution architecturale de la ville depuis le XIXe siècle, dont il résume les grandes lignes.

«L’une des premières grandes opérations de construction du XIXe siècle intervient en 1827, dans le quartier des Bergues. Ensuite, avec la démolition des fortifications, de nombreux terrains sont mis en vente et on y développe une trame d’arcades commerciales surmontées par des logements. Ces immeubles d’activités mixtes donnent, encore aujourd’hui, leur caractère aux grands boulevards comme James-Fazy et Georges-Favon ou les rues de Chantepoulet et Pierre-Fatio.» Début 1900, les bâtiments s’homogénéisent, «on édicte l’une des premières lois sur les constructions, qui prévoit des gabarits et des alignements selon la largeur de la rue». C’est aussi l’époque de «l’œuvre d’art total», «un concept où l’architecte contrôle toutes les phases du projet de construction. Il décide des extérieurs comme de l’aménagement intérieur. Un immeuble au carrefour de Villereuse reflète ce principe: ses consoles de balcons et ses garde-corps en forme de vagues se retrouvent sur les rampes d’appui à l’intérieur.»

Dans les années 1920, le langage architectural se fait plus sobre, et dix ans plus tard, les immeubles prennent une forme cubique avec toits en terrasse et balcons d’angle.

Autographes sur façades

Cette étude permet encore de mettre au jour des curiosités. Des fresques dans les halls réalisées au pochoir à quelques signatures d’artisans sur les façades. On trouve d’ailleurs l’un de ces rares paraphes à l’angle des rues du 31 décembre et des Eaux-Vives: une tourelle «marquée par un monumental cul-de-lampe sculpté (ndlr: ornement saillant servant généralement à supporter une colonne)» est signée par le sculpteur lui-même, «Bélicot». On citera aussi le bâtiment de l’angle de la rue Diorama et du boulevard St-Georges, décoré d’une frise qui court le long de sa corniche, avec en marge le nom de l’architecte et les plans de l’immeuble.

D’autres artisans sont plus discrets, l’un s’est servi d’un dragon médiéval en guise de signature, un autre de feuilles de marronniers dans les ferronneries de balcons qu’on trouve notamment au boulevard Carl-Vogt.

Le recensement devrait bientôt faire l’objet d’une publication.

(TDG)