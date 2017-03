L’Asloca livre ses conseils contre les loyers élevés

La lutte contre la cherté des loyers n’est pas gagnée. Et c’est surtout l’affaire de chacun. C’est la conclusion qui s’imposait mercredi soir à la suite de l’assemblée générale de l’Asloca-Genève. L’Association des locataires a attiré près de 150 personnes autour du thème: «les loyers sont trop chers à Genève, pourquoi et que faire?»

Réponse lapidaire de leur avocat, Damien Chervaz: «Les instruments existent, mais c’est au locataire de se battre pour faire valoir ses droits.» En clair, si la loi reconnaît des abus, elle ne les punit pas automatiquement. Il faut entreprendre les démarches.

Indépendamment du droit, la situation économique semble propice aux contestations, estime l’avocat Christian Dandrès. Au niveau suisse, il relève que l’offre est toujours forte, la construction étant dopée par des rendements plus intéressants qu’en bourse. En revanche, la demande pour le locatif baisse. L’immigration de personnes très qualifiées fléchit, et une partie de la classe moyenne se tourne vers la propriété.

Résultat: «Les loyers des appartements de haut standing baissent, mais le marché abordable continue d’augmenter», déplore Christian Dandrès. Il relève par ailleurs l’étude publiée récemment par la Raiffeisen qui indique que les loyers n’ont pas suivi la baisse des taux hypothécaires. Résultat: ils sont 40% trop chers, estime la banque.

Profiter des taux bas

L’Asloca rappelle qu’il est toujours possible de réclamer une baisse de loyer pour profiter de ces taux bas. «C’est une procédure simple, basée sur des calculs peu contestables», relève Damien Chervaz. Les taux pourraient à nouveau baisser en juin.

Mais «l’arme la plus puissante» pour lutter contre la cherté des loyers, «c’est la contestation du loyer initial», rappelle Christian Dandrès. «Car c’est au changement de locataires qu’interviennent les plus grandes hausses.» Le locataire y gagnerait «dans 80% des cas». Mais la crainte d’être en litige avec sa régie (ou son piston) décourage le plus souvent.

Contrôle des loyers

C’est pour contrer cette passivité des locataires que l’Asloca a lancé plusieurs initiatives, au niveau suisse et genevois, «dans le but de sortir des logements du marché», explique Carlo Sommaruga, président de l’Asloca-Suisse. En revanche, l’association faîtière n’envisage pas de réclamer le contrôle des loyers, tels qu’il a été pratiqué par le Conseil fédéral autour de la Deuxième Guerre mondiale. «Une majorité n’existe pas, même au sein des locataires suisses, dont les réalités sont très différentes.» (TDG)