L’Alternative lutte contre le harcèlement de rue

La date était toute trouvée. A la veille du 8 mars, Journée de la femme, les Verts déposent une motion intitulée «Harcèlement de rue, ça suffit!» Cosigné par les Socialistes et Ensemble à gauche, le texte vise à mettre en place des mesures de protection et de soutien des victimes. Les signataires proposent notamment la création d’une application smartphone permettant de réclamer une aide en urgence ou encore une intensification des campagnes d’information et de sensibilisation.

La cheffe de groupe PS Albane Schlechten rappelle que la Ville s’est déjà illustrée dans des campagnes sur cette thématique et plus largement sur l’égalité hommes-femmes. «On se souvient notamment des affiches «Ça veut dire non!». L’objectif est d’en faire une thématique transversale sur l’ensemble des politiques publiques.» Et de citer, par exemple, la possibilité de former les policiers municipaux pour recueillir ce type de plainte.

De son côté, Marie-Pierre Theubet, à la tête du groupe Verts, signale que cette démarche s’inscrit dans la lignée du projet développé à Lausanne. Une récente étude a en effet révélé que dans la cité vaudoise, 72% des femmes de 16 à 25 ans disent avoir été concernées au moins une fois. «Notre motion fait aussi suite à celle déposée récemment au Grand Conseil par la députée Sarah Klopmann», souligne Marie-Pierre Theubet. Autant d’initiatives parallèles qui pourraient permettre de mener des actions concertées. L’objectif: lutter contre ce «fléau mondial» qui prend la forme de «violence verbale et/ou physique» et qui «provoque un sentiment d’insécurité» chez la victime.

Ce ne sera pas la seule motion d’urgence déposée par les Verts. Soutenu lui aussi par le PS et EàG, mais également par l’UDC, le conseiller municipal Simon Gaberell propose de mettre à disposition un espace d’accueil temporaire pour les enfants sur le site horticole de Beaulieu. Intitulant son texte «(Un) Beaulieu pour les enfants», l’élu rappelle que malgré l’importance du groupe scolaire Cropettes, Grottes et Beaulieu (qui regroupe plus de 1300 enfants en 2014), «le secteur ne dispose aujourd’hui d’aucune structure d’accueil pour les familles». Il insiste sur le dynamisme de l’association Pré-en-bulle et plus largement du collectif Beaulieu, citant les potagers urbains ou le poulailler mobile géré par l’association «Les Galinettes urbaines». Un dynamisme qui, à ses yeux, mériterait d’être récompensé et dopé par «la création de cet espace temporaire en attendant une solution pérenne».

