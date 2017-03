Jussy est la seule commune à augmenter ses impôts

Les Jusserands seront les seuls habitants du canton à voir leurs impôts communaux augmenter en 2017. Le Conseil d’Etat a récemment validé la hausse votée par le Conseil municipal en novembre. Dans cette commune de la Rive gauche, le taux du centime additionnel passe de 40 à 42. Il retrouve ainsi sa valeur de 2013. Explications avec la maire, Anne-Françoise Morel.

Pourquoi augmenter les impôts communaux alors que vous les aviez baissés il y a trois ans?

Depuis deux ans, nous constatons une baisse annuelle des rentrées fiscales d’environ un million de francs. Nous voulions donc éviter de trop puiser dans nos réserves. Nous anticipons également une hausse des dépenses dans les années à venir avec la nouvelle répartition des tâches entre le Canton et les communes.

Comment expliquez-vous cette baisse des recettes fiscales?

Il y a plusieurs facteurs. Tout d’abord, un de nos gros contribuables n’est plus entièrement taxé sur notre commune. Ensuite, les revenus du secteur financier sont à la baisse et nous pensons que cela a impacté une partie de notre population. Enfin, nous remarquons de plus en plus de personnes à moyens voire hauts revenus qui vivent à Jussy mais sont officiellement domiciliées dans un autre canton. Elles ne paient par conséquent pas d’impôts chez nous.

Comment identifiez-vous ces faux résidents?

Par leurs plaques minéralogiques. Leur véhicule est immatriculé en Valais ou au Tessin.

Avez-vous parlé à ces habitants?

Nous avons essayé de discuter avec certains, mais ce n’est pas évident. C’est très difficile de prouver qu’ils passent plus de temps à Jussy que dans leur résidence en Valais ou au Tessin.

Songez-vous à prendre des mesures pour éviter que le phénomène ne s’accroisse?

Oui, j’en ai déjà parlé à la soirée des vœux, où toute la population était invitée, et nous allons faire paraître un article à ce sujet dans le journal communal. Dans un second temps, nous enverrons un courrier personnalisé à ces personnes en espérant qu’elles comprennent notre souci et qu’elles fassent le nécessaire pour se mettre en règle. L’étape ultime restant une dénonciation à l’Administration fiscale genevoise.

Combien de recettes supplémentaires apportera la hausse d’impôts?

Chaque centime additionnel rapporte environ 100 000 francs à Jussy. Une hausse de deux centimes nous apportera donc 200 000 francs par an.

Cela suffira-t-il?

Oui, car avant ces deux dernières années, nous enregistrions des excédents de revenus. Avec ces 200 000 francs supplémentaires et une réduction de nos dépenses, nos comptes seront à l'équilibre.