Jurgi Camblong, un déraciné décodeur d’ADN

Parfois, ses deux filles lui expliquent qu’elles aimeraient bien qu’un tunnel soit construit pour relier directement Genève au Pays basque. Pour Jurgi Camblong, natif de cette région partagée entre la France et l’Espagne, aujourd’hui installé dans la petite commune de Bernex, la question des racines est fondamentale. «Je viens d’une famille qui s’est beaucoup impliquée dans la sauvegarde d’un patrimoine menacé par un gouvernement qui au début du XXe siècle voulait unifier le pays et bannir tout régionalisme.» Il a fondé et dirige Sophia Genetics, l’une des sociétés les plus en vue en Europe. Pur hasard de l’existence, cette entreprise s’est spécialisée dans le développement d’algorithmes servant à analyser nos données génomiques, soit l’étude des racines de chaque être humain.

Son école obligatoire, le Basque la passe donc au sein d’une «ikastola», ces écoles basques (re)construites dans les années 1960 par des familles comme celle des Camblong, mais également administrées et payées par ces dernières. Le jeune élève y apprend la langue de son pays, mais aussi le sens de la camaraderie et des responsabilités. «Nous étudiions dans un microcosme particulier qui cherchait à nous inculquer certaines valeurs», explique-t-il en donnant l’exemple d’un vol qui eut lieu au sein de son école. Toute l’ikastola s’était alors réunie pour réfléchir ensemble à la manière dont il fallait gérer l’affaire.

Ses valeurs, le jeune Jurgi les renforce en jouant intensivement au football. Comme junior, au poste de gardien de but, il côtoie l’élite de ce sport en Aquitaine sous les couleurs des Croisés de Bayonne et y renforce son sens de la camaraderie. «Que ce soit avec les membres de mon ancienne équipe ou les treize élèves que comptait ma classe, nous avons tous gardé des liens très proches.» C’est le football qui lui permet d’ailleurs de se faire de premiers amis en Suisse. Aujourd’hui, suite à plusieurs blessures, le PDG préfère aller se défouler sur un court de tennis.

S’il trouve le temps. Car, à la tête d’une entreprise au succès croissant, c’est une denrée rare. A tel point que lorsqu’il parvient à en trouver, il se sent parfois perdu. «Brinquebalé d’un rendez-vous à l’autre, j’ai parfois de la peine à m’extirper de cette machine à laver que représente mon agenda au quotidien.» Jurgi Camblong se rattache alors à ses racines en dégustant par exemple pour l’apéro un bon fromage de brebis artisanal rapporté du pays. «J’en profite surtout pour passer du temps en famille, en écoutant mes filles jouer de la musique, en les aidant à terminer leurs devoirs ou en lisant avec elles un album d’Astérix avant d’aller dormir.»

Au moins une ou deux fois par année – à Noël en tout cas – il retourne chez lui pour retrouver l’esprit festif propre à la région qui l’a vu naître… bien loin de la froideur calviniste. Débarqué dans la cité du bout du lac en 2002 pour son doctorat au Centre médical universitaire, il lui a fallu du temps pour s’acclimater.

«Je viens d’un pays à culture rurale où naïvement les gens disent ce qu’ils ont à l’esprit, sans filtres. Il me semble que les Suisses craignent de froisser les sentiments de leurs interlocuteurs et du coup il faut parfois insister avant de savoir ce qu’ils pensent réellement.» Pour lutter contre le mal du pays, le docteur en biologie moléculaire peut heureusement compter sur le soutien de son épouse genevoise, rencontrée dès son arrivée en Suisse.

Après un passage à l’Université d’Oxford, entre 2008 et 2010, le couple finit par poser ses bagages à Genève avec cette envie de se créer de nouvelles racines. Un an plus tard, Jurgi Camblong fonde, avec Pierre Hutter et Lars Steinmetz (deux pointures de la génomique moléculaire), Sophia Genetics à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

