Jorge Cañete, créateur d’univers enchanteurs

De un avec Hauteville à Saint-Légier, de deux avec Lussy-sur-Morges et… de trois avec la chartreuse de La Lance à Concise. Les châteaux, Jorge Cañete ne les bâtit pas avec des cartes et ne les rêve pas davantage dans le pays d’origine de ses parents, l’Espagne. Il les habite et les collectionne pour les accrocher à son blason d’architecte d’intérieur, élu meilleur designer de l’année 2014 et sélectionné huit fois de suite par la bible de la branche.

Né à Genève, au pays des réformateurs, le sang d’une monarchie catholique dans les veines, l’homme n’est châtelain que dans l’amour des belles choses et dans l’âme. Et il l’a hypersensible, élégamment altruiste, passionnée. Mais encore reconnaissante envers le passé, la modestie étant la seule réponse recevable face à ces architectures souveraines. «Ce sont des endroits fascinants, à nous de ne pas oublier qu’ils ont existé avant nous.» Attaché aux vieilles pierres plus qu’au prestige de l’adresse, galvanisé par l’histoire avérée autant que par les contes de fées, Jorge Cañete se réalise en équilibre entre deux temps, entre les mesures tangibles ou imaginaires. Créateur, il y inscrit son travail; poète, il y instruit sa philosophie de vie. «Les vieilles pierres, c’est l’ancrage permettant de se projeter vers le futur. On sait d’où on part. Pour pouvoir s’envoler, il faut ce socle, ce savoir d’où on vient.»

Et comme un autre signe de ce passé qui fonde les êtres dans leur singularité, chez Jorge Cañete, l’envie de décorer était là, latente depuis toujours. «Enfant, je refaisais déjà ma chambre, j’ai toujours été fasciné par les décors.» Mais comme une Belle au bois dormant, l’appétence a veillé, le temps d’une première vie entre le strass et – surtout – le stress des hautes sphères marketing de l’industrie du luxe. «J’ai beaucoup bougé, beaucoup voyagé, mais à l’instant où je me suis rendu compte que le nouvel appartement m’amusait plus que le nouveau job, j’ai dit stop! J’avais compris que c’est en recréant des nouveaux univers émotionnels que je m’éclatais. Et comme je le faisais pour moi, je pouvais peut-être le faire pour les autres.»

Bagages faits, Jorge Cañete file à Londres reprendre ses études, orientation design d’intérieur. Il a 34 ans, et à peine un de plus au moment de fonder son propre studio. Sa manière séduit; «pêcheur», il «ramasse les émotions des autres dans son filet». Orchestrateur, il écoute. Il adore écouter. Et… se défend d’être accro: «Mon métier, c’est la vie. Pourquoi en aurais-je une autre à côté?» Mais chez le designer, l’art de manière est aussi celui de la matière réalisant les rêves. Il la travaille aérienne, lumineuse et surtout calligraphiée par passion pour l’écriture. Elle est partout. Epinglée au mur pour faire d’une collection de lettres manuscrites une tapisserie ou cabotine lorsque cousue sur un coussin désespéré de son inutilité et quémandant l’amour. Elle est encore ironiquement sagace au moment d’usurper la graphie de «Google» pour écrire «God» sur une toile.

Jorge Cañete essaime très rapidement son art à l’international. Les reconnaissances suivent jusqu’au couronnement en 2014: le Genevois est sacré designer international de l’année par la bible de la profession.

Inutile pourtant de compter sur lui pour une partition d’intérieur prétentieuse! A ceux qui confondent maison et carte de visite, le mélomane oppose la sincérité, une petite musique des émotions garante d’une simplicité même extrêmement raffinée. Et comme ce qui est dit s’applique, l’homme s’avoue plutôt plateau de fromages et bons vins, pendant que le designer, bien dans ses jeans, ne cille pas sur la distinction entre l’être et le paraître, entre fête et féerie, entre apparences et perceptions.

Jorge Cañete vit comme il crée. A l’écoute, en éveil. Dans la nature. Dans les écrits. Signalant par sa prudence dans la confidence que le livre ouvert, ce n’est pas lui et qu’il vaut mieux aller le chercher entre les détails déposés dans l’espace. Des petits billets. Des oiseaux dont le vol a été suspendu. Une corde. Des clés. Des indices comme autant de vanités, comme autant de rappels de ce temps qui passe. «La mort ne me fait pas peur, mais la souffrance pour y accéder, oui. D’ailleurs, on affronte des petites morts tous les jours pour renaître ailleurs, il faut juste maintenir le rêve.» (TDG)