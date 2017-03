Jonquilles, cerisiers et magnolias fêtent l’arrivée du printemps

On en doit la formule à un jardinier municipal, qui lui-même la tient d’un dieu sans religion à la main aimante et verte. Elle se déclame habituellement le 1er jour du printemps. C’est le moment; citation joyeuse, mardi 21 mars à l’heure du déjeuner en terrasse chauffée: «Quand les jonquilles sortent, les jupes des filles en font de même.» Une dame en pantalon, noir et strict, quitte la Perle du lac un bouquet à la main.

Voleuse de narcisses? Son geste de maraudeuse salue le passage d’une saison à l’autre. Ces bulbes, fruits d’une plantation intensive et mécanisée (jusqu’à 300 000 en trois ans, en comptant les tulipes d’ornement à venir) serpentent dans nos parcs en bandes sinueuses. «Au fil du temps, elles finissent par se naturaliser», précise Jean-Gabriel Brunet, l’adjoint de direction du Service des espaces verts. Il ajoute: «C’est un peu comme si le soleil surgissait du sol». On note avec plaisir cette inversion poétique. Elle tombe à pic: le ciel est gris, sans génie, en panne, à l’instant où l’on fête la montée de sève.

La dame au bouquet ne sera pas poursuivie. Sa cueillette sauvage se montre respectueuse et évite le piétinement. On croise d’autres admiratrices vêtues comme en hiver. Après les jonquilles processionnaires, les arbres à fleurs, ceux qui font des bouquets éblouissants avant de faire des feuilles.

Ils sont, sans devoir baisser la tête, le meilleur indicateur du printemps qui est là. Particulièrement à la pointe nord de la plaine Plainpalais. A cet endroit, neuf arbrisseaux de la grande famille des prunus, des arbres fruitiers donc, au nombre desquels figure bien sûr le cerisier. Comme une neige de studio de cinéma tombant sur la nymphe en fonte trônant au milieu de la fontaine. Joli contraste: cette blancheur laiteuse attire l’œil quand on arrive en voiture de la place du Cirque.

Le préposé à l'entretien du secteur corrige en bon jardinier: «Le blanc n'existe pas dans la nature. La fleur est rose très pâle. Il a suffi d'un coup de chaud sur deux ou trois jours pour qu'elle éclate, en prenant tout le monde par surprise.» Les arbres ont ceci de naturellement merveilleux qu'ils n'ont pas besoin de changer de formule pour séduire. A l'exemple de ce magnolia à feuillage caduc qui vous attend à l'angle de l'avenue de France et de la rue de Lausanne. Sa floraison est spectaculaire, ses fleurs sont grosses comme la main.