Internement requis contre le braqueur récidiviste

«Il est venu en Suisse uniquement pour commettre des crimes!» Le procureur Antoine Hamdan est remonté. Il requiert 13 ans de prison et un internement à l’encontre du braqueur multirécidiviste qui s’en est pris deux fois à la famille d’un banquier habitant à Collonge-Bellerive.

Le procureur souligne le caractère «exceptionnel» de cette récidive contre les mêmes victimes. Elles ont été prises en otage dans leur propre maison. «C’est tout simplement extraordinaire!» En 2011, elles avaient déjà été délestées de 400 000 francs en bijoux, montres et liquide. Et cette fois-ci, de 124 000 francs en argent et objets de luxe. Si un internement n’est pas infligé à ce brigand de 36 ans, il récidivera, prédit le magistrat. «Et lorsqu’il sera libéré, dans quelques années, il s’en prendra de nouveau à cette même famille…»

«Culpabilité déplacée»

Antoine Hamdan demande que l’homme soit reconnu coupable de brigandages, contrainte, vol, prise d’otages. Certes, il n’a pas fait du mal aux deux familles sur le plan physique, mais il les a prises en otage. Ce qui marque une gradation par rapport à 2011. En ce qui concerne la famille de Corsier, c’est Thomas, 20 ans, qui s’est porté volontaire pour devenir otage afin d’épargner son père, qu’il sentait sur le point d’exploser. Le magistrat souligne «l’héroïsme» du jeune homme, qui a su rester calme malgré une arme braquée sur lui. «Mais l’une ou l’autre de ces prises d’otages aurait pu mal tourner», insiste le magistrat.

Bien sûr, poursuit-il, «quel sentiment de gâchis quand on voit ce grand gaillard, plutôt sympathique, qui fait tout pour passer sa vie en prison». Mais il estime que la Suisse et les contribuables de ce canton «ont déjà beaucoup donné» pour la réintégration de ce Tunisien de Bellegarde. «Ils ne lui doivent rien. Il faut éviter un sentiment de culpabilité déplacé. On ne peut pas faire l’impossible. Le tribunal doit maintenant se préoccuper du risque de récidive.»

Me Philippe Grumbach, avocat de la famille de Corsier, ne dit pas autre chose. Il rappelle que la libération conditionnelle accordée à l’accusé en mars 2015 l’a été malgré trois préavis négatifs. Celui du Ministère public, celui du Service d’application des peines et mesures (Sapem) et celui de la Commission de la dangerosité. Le Tribunal d’application des peines et mesures a passé outre, s’offusque l’avocat. Et voilà le résultat. L’homme a récidivé à peine sorti de prison: «Le libérer était une décision d’autoflagellation, dit Me Grumbach. Ce procès est le procès de trop, celui de la récidive, au mépris du droit des victimes.»

Un pseudo-psychopathe

Le prévenu est-il à ce point irrécupérable? Ce n’est pas l’avis de l’expert psychiatre. Ce dernier souligne certes le risque de récidive mais explique aussi qu’à ses yeux, le braqueur n’est pas un psychopathe, il n’en a pas la froideur. C’est un «pseudo-psychopathe». Il voit chez cet homme «une ouverture thérapeutique. On ne peut pas dire que tout soit ferré.» Il préconise un suivi très serré, sans promettre la réussite. Mais à son sens, ça vaut la peine d’essayer: «Il est prématuré d’aller dans le sens d’un internement.» Le procès se poursuit. (TDG)