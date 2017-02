Intempéries: plus de cinquante interventions pour les pompiers

A la question: «Comment s'est passée la journée?», le premier lieutenant Frédéric Jaques, du Service d'incendie et de secours (SIS), lâche d'emblée: «On n'a pas arrêté! On a couru d'un bout à l'autre du canton, de Jussy à Pregny-Chambésy en passant par Onex!» Ce mardi, entre 6h30 et 19h30, les hommes du SIS sont intervenus à 55 reprises. La majorité des sorties a concerné des arbres déracinés ou de stores arrachés. En cause: la météo, et surtout les fortes bourrasques de vent – des rafales à 87 km/h à Cointrin, 102 km/h à Saint-Prex – qui ont balayé le canton.

Selon Christophe Salamin de Météo suisse, la situation est liée à un front froid «typiquement hivernal, même si elle est accompagnée d’orage, qui se sont fait entendre de Genève au Jura et au Chablais». 10 à 15 millimètres de pluie se sont abattus à Genève. «Il en faudrait plus, explique le météorologue. Car pour l’instant on reste accroché au pire record de sécheresse de ces quarante dernières années». Demain, la météo devrait être meilleure avant d’empirer le soir venu.

Les pompiers n'ont donc pas chômé. Parmi les grosses interventions de la journée: un arbre tombé sur le parking à vélo d'une école au Petit-Saconnex, trois autres déracinés à Champel, Pregny-Chambésy et Plan-les-Ouates, une baie vitrée brisée à Saint-Jean, une enseigne Migros arrachée à Villereuse ou encore la chute de chéneaux au Bourg-de-Four (voir image ci-dessus).

Pour le seconder, le SIS a pu compter sur les pompiers volontaires de la Ville de Genève, Vernier, Jussy et Plan-les-Ouates. A 19h30, le calme était revenu. «Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, uniquement des dégâts matériels», conclut l'officier.

