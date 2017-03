Infomaniak est primé pour ses économies d'énergie

Les Services industriels de Genève (SIG) ont remis ce jeudi le trophée Ambition Négawatt 2016 à l'entreprise d'hébergement de sites web Infomaniak. Ce prix récompense les gros consommateurs qui font le plus d'efforts pour économiser l'électricité. Infomaniak a réussi à faire baisser sa consommation de 20,7% en un an. Cela représente 500'000 kilowattheures de moins en 2016 par rapport à 2015, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 168 ménages. Le trophée Négawatt s'accompagne d'une prime de 60'000 francs remise par les SIG, ce qui correspond au coût des kilowattheures économisés.

Infomaniak, qui s'est dotée d'une charte environnementale il y a dix ans, fait de nombreux efforts en faveur du développement durable. En 2015, l'entreprise avait déjà remporté le Prix cantonal du développement durable du canton de Genève pour son data center le plus écologique de Suisse. Ce qui lui a permis de réduire d'un cinquième sa consommation d'électricité en un an, et d'obtenir le trophée Ambition Négawatt 2016, c'est le fait d'avoir remplacé la climatisation servant à refroidir les serveurs par un système de ventilation beaucoup moins énergivore.

Quatre autres entreprises ont également été récompensées par les SIG pour la baisse de leur consommation d’électricité. Privera, la régie immobilière qui gère le World Trade Center II avec une diminution de la consommation d’électricité de 18,2%. La SGS, qui elle, a baissé sa consommation de 16,8%, le Casino du Lac avec une réduction de 10,4% et enfin Procter & Gamble qui diminue sa consommation d’électricité de -9%.

Le programme Ambition Négawatt a été créé par les SIG il y a 6 ans. Parmi les plus gros consommateurs d'électricité du canton, soit ceux qui utilisent au moins 1 gigawattheure par an, 94 entreprises participent à ce programme. Par ce biais, les SIG ont investi 7,8 millions dans l'économie genevoise. Et depuis 2011, c'est près de 37 GWh qui ont été économisés, soit 17'700 tonnes de CO2. (TDG)