Incendie de la Jonction: «Aidez-moi sinon je saute!»

«Je ne voyais que sa tête, qui dépassait du bord du balcon, avec la fumée qui l’engloutissait par-derrière. Il hurlait: «Aidez-moi sinon je vais sauter!» C’était horrible. Il a 8 ans, je le connais depuis qu’il est né. Je ne pouvais pas le laisser, j’ai couru pour retourner dans l’immeuble. Les pompiers sont alors arrivés et ont été le sauver.» Laetitia, 27 ans, habite au 36, quai Ernest-Ansermet, dans l’immeuble où les flammes ont ravagé un appartement du 4e étage dimanche après-midi. Le feu a mobilisé des moyens considérables: 13 véhicules de pompiers, 32 pompiers professionnels du SIS, huit ambulances genevoises ainsi que quatre vaudoises appelées en renfort, entre autres. Car il a fallu évacuer les 14 étages, soit près de 100 habitants. Certaines s’étaient réfugiés sur leur balcon et ont été évacuées par les auto-échelles (lire encadré). Une personne a été grièvement brûlée et évacuée au CHUV, à Lausanne, une trentaine d’autres ont été blessées ou intoxiquées, dont huit enfants.

«Il y a eu une explosion»

A 19h, le feu était éteint. Mais les des murs de l’appartement du 4e menaçaient de s’effondrer, il a fallu sécuriser les lieux, a indiqué Nicolas Schumacher, commandant du Service d’incendie et de secours (SIS). Peu avant minuit, les habitants des autres étages ont pu regagner leur logement. Laetitia tient à saluer le bel élan de solidarité des voisins du quartier, «pendant qu'on attendait que le feu soit éteint et les lieux sécurisés, ils nous ont apporté des couvertures, de la nourriture. Car certaines personnes étaient pieds nus ou en pyjama...»

La jeune femme loge au 3e avec ses enfants. Soit juste au-dessous du lieu du départ du feu. «On a commencé à entendre des craquements, comme du carrelage qui se brise. Je suis montée au 4e, j’ai ouvert la porte palière et un nuage de fumée m’a sauté au visage. J’ai frappé chez les voisins en hurlant de fuir, j’ai pris mes enfants et le chat, on a couru dans les escaliers. La fumée avait déjà commencé à tout envahir mais on a pu sortir. On a eu de la chance.»

Une fois dehors, elle lève les yeux et aperçoit le petit garçon, le voisin du 4e, penché au balcon à côté d’une femme. «Ils ont été évacués par la grande échelle et quelques secondes plus tard, une explosion a retenti dans l’appartement en feu, la baie vitrée a explosé et des morceaux du balcon sont tombés.» Une fuite de gaz? L’enquête en cours devra déterminer les causes de l’incendie.

Le 4e étage plongé dans l'obscurité

A tous les étages lundi, l’heure est au nettoyage. Dans le hall d’entrée, Bernardo Borges, concierge remplaçant en bottes, éponge le sol inondé. «Je vais sonner chez les gens pour voir s’ils ont besoin de quelque chose. Ils sont choqués. On l’est tous.» Ça s’active dans les allées, les portes s’ouvrent, on reprend possession de son chez-soi, l’aspirateur vrombit, on roule une valise pour aller dormir chez des proches parce que ça sent trop la fumée.

Au 5e, les fenêtres sont couvertes de suie, le contenu des balcons est à jeter. Gratuliano, 80 ans, passe un doigt sur son guéridon couvert d’une fine couche grise. Il n’a pas réussi à sortir de son appartement hier. «On ne trouvait plus les chats, ils s’étaient cachés. Ma femme est sortie et s'est réfugiée dans l'allée d'en face, au 38. Le temps que je renonce aux chats, je ne pouvais plus sortir à cause de la fumée. Tout était noir. Alors je me suis calfeutré dans la chambre, j’ai ouvert la fenêtre pour respirer. Les pompiers sont venus me chercher et m'ont évacué par les escaliers.»

Au même étage, une famille se remet doucement de ses émotions. «Le petit est encore choqué, on n'arrivait pas à le calmer, explique Gilberto, le papa. Hier, en voyant la fumée j'ai d'abord cru que le brouillard était devenu très épais. Et après j'ai compris.» Sa femme continue: «On a mis des linges mouillés sous la porte d'entrée mais la fumée entrait quand même par d'autres endroits. Alors on a pris les enfants et on a réussi à sortir en descendant par les escaliers.» Norma, au 8e étage, a aussi pris la fuite par les escaliers, avec son fils de 13 ans. «Ce qui m'a le plus choquée, ce sont les gens à leur balcon, qui criaient pour demander de l'aide. Nous on était en bas et on ne pouvait rien faire.»

Au 4e, il n'y a personne. Seulement le silence. L’étage n’est qu’obscurité et suie, du sol au plafond, zébré de coulures et des stries noirâtres. Et l'odeur, âcre, qui prend à la gorge. Au centre du palier commun, sept extincteurs empilés. Les quatre appartements sont inhabitables.

(TDG)