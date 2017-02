Ils réinsèrent les plus de 45 ans et crient à l’aide

«Les annonces successives de licenciement, tous secteurs confondus, plongent beaucoup d’employés dans l’incertitude et la crainte de l’avenir», constate Guillaume Anthoine. Le directeur de Phare Seniors 45+ sait de quoi il parle. Son association s’occupe de reclasser professionnellement les femmes et les hommes de plus de 45 ans. En 2016, elle a aidé 43 personnes à trouver un emploi. Mais l’avenir de l’association est suspendu: elle pourrait disparaître si elle perdait sa subvention.

«Sans l’aide de la Ville, notre survie est clairement menacée», s’alarme Guillaume Anthoine. Le directeur précise que l’association, créée en 2012, vit de fonds privés (230 000 fr. en 2015, 67 000 fr. en 2016) et d’une subvention de la Ville de Genève. Celle-ci a été accordée dès 2014 (80 000 fr.), en 2015 (100 000 fr.) et jusqu’en 2016 (185 000 fr.)

La Ville discute actuellement du renouvellement de cette subvention. L’association, qui emploie deux personnes (le directeur et la responsable administrative, tous deux à 80%), demande 300 000 francs à la Ville pour les deux années à venir. «Nous avons reçu un premier refus car la Municipalité considérait que notre dette était trop importante à la fin du mois d’octobre 2016. Nous l’avons réduite de 40 000 à 19 000 francs. Désormais, nous attendons le réexamen de notre requête. Or je crains que la décision ne soit pas positive», redoute Guillaume Anthoine.

Contactés, les services de la conseillère administrative Sandrine Salerno, responsable des Finances, s’abstiennent de tout commentaire tant que le Conseil administratif n’a pas statué, ce qui devrait se faire dans les quinze prochains jours.

L’association Phare Seniors 45+ indique avoir reçu 150 nouveaux candidats en 2016 tout en s’occupant de 450 personnes en tout. «Nous accueillons des chômeurs, mais également des personnes inscrites à l’Hospice général, des conjoints de personnes qui travaillent ou des employés qui se préoccupent de leur avenir», précise Guillaume Anthoine.

L’association a déjà frappé aux portes du Canton, qui lui a accordé une aide de 5000 francs à la fin de 2016. Une nouvelle rencontre avec le conseiller d’Etat Mauro Poggia est prévue pour le 24 février. L’occasion de lui demander à nouveau de soutenir l’association, qui a lancé ce mardi une pétition pour sa sauvegarde: https://goo.gl/RPagwi

(TDG)