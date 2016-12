Ils défoncent la porte mais la justice classe l’affaire

«La morale de l’histoire est qu’on peut aller chez des gens sans leur accord, tout casser et ne jamais être inquiété», confie R., dépitée. Cette mère de famille est amère. A la fin d’août, une douzaine de jeunes ont défoncé la porte palière de son appartement en tentant d’y entrer de force. Alors qu’une plainte a été déposée et que plusieurs d’entre eux ont été reconnus par la fille de R. et ses copines, présentes ce soir-là à l’intérieur du logement, le procureur a décidé de classer l’affaire.

Dans un récent courrier envoyé à la famille, il explique que «le ou les auteurs n’ont pas pu être formellement identifiés». «Résultat, je me retrouve avec une facture de 2000 francs de réparation à ma charge et ma fille est menacée par un des jeunes», fulmine la maman.

Plusieurs jeunes identifiés

Cette soirée d’été avait pourtant bien commencé pour cette famille genevoise. Alors que R. et son mari dînent dehors avec leur fils cadet, leur fille fête tranquillement son 15e anniversaire avec quelques copines à la maison.

Les choses se gâtent vers 23 h. Une douzaine de jeunes, qui ont eu vent de la soirée, font irruption devant la porte de l’appartement, pressant les adolescentes de les laisser entrer. Celles-ci refusent mais ils insistent. Ils tambourinent puis donnent des coups de pied de plus en plus forts contre la porte en bois. Elle finit par céder, emportant l’entier du cadre dans sa chute. Paniquées, les filles appellent la police. Les garçons, eux, détalent. L. et ses copines ont malgré tout eu le temps d’identifier plusieurs membres de la bande, qu’elles connaissent de vue. R. livrera deux noms à la police. Pourquoi deux alors que cinq auteurs ont été reconnus? «Le policier m’a dit que cela suffirait, qu’ils avoueraient rapidement», répond-elle.

Mais l’enquête s’est avérée plus compliquée. Malgré l’audition de ces deux jeunes, la justice dit ne pas avoir trouvé les coupables. «J’avais également donné les noms de deux copines de ma fille qui étaient prêtes à témoigner et livrer les autres noms, mais elles n’ont même pas été appelées», s’indigne la mère, qui dit ne plus avoir confiance en la justice.

Affaire pas prioritaire

Du côté du Ministère public, on ne commente pas la décision. Mais on nous fait comprendre que parmi les 200 à 400 affaires en cours chez le procureur, celle-ci n’était de loin pas prioritaire. «Si une partie plaignante est insatisfaite d’une enquête de police et/ou d’une décision du Ministère public, elle peut recourir contre cette dernière», rappelle son porte-parole, Henri Della Casa.

R. ne souhaite cependant pas engager davantage de frais dans cette histoire. Faute de coupable, les 2000 francs de réparation de sa porte sont, pour l’heure, à sa charge. Elle s’en tiendra donc là. Mais plus que la facture, c’est l’exemple donné à ces jeunes qui reste en travers de la gorge de cette mère. «Rien ne va les inciter à ne plus recommencer. Au contraire, ils vont se sentir tout-puissants», déplore-t-elle. L’un d’eux menacerait d’ailleurs de «taper» sa fille. La police lui conseille de déposer une plainte. «Mais à quoi cela servirait-il? On voit bien que la justice s’en fiche, elle n’a rien à y gagner», lâche R. (TDG)