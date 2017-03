Ils appâtent leurs victimes avec une offre d’emploi bidon

Hafid Ouardiri ne décolère pas. Rentrant d’un voyage d’affaires, le directeur de la Fondation de l’entre-connaissance se rend mardi matin à son bureau, situé dans une arcade de la rue du Môle, aux Pâquis. A son arrivée, il a la surprise de découvrir un attroupement d’une dizaine de personnes devant sa porte. «Quelqu’un était en train de leur expliquer qu’il avait perdu les clés de l’agence et qu’en attendant l’arrivée d’un serrurier, il les recevrait dans le café voisin», raconte l’ancien porte-parole de la mosquée du Grand-Saconnex, qui fait alors le lien avec les étranges coups de téléphone reçus depuis la veille, de la part de candidats à un travail de chauffeur privé convoqués à cette adresse. Hafid Ouardiri flaire l’arnaque: «J’ai dit à ce personnage que c’était dégueulasse de faire miroiter un faux emploi à des chômeurs.»

Un étrange manège

Le personnage en question emmène alors les postulants au café. En début d’après-midi, un nouveau groupe de candidats fait le pied de grue devant l’arcade. Mais cette fois, il n’y a personne au rendez-vous. Hafid Ouardiri leur explique qu’ils ont été trompés et quand ils joignent leur contact par téléphone, on leur répond que le rendez-vous est annulé.

Selon la tenancière du café voisin, cela fait deux semaines que les aspirants chauffeurs défilent à la rue du Môle. Il faut dire que l’offre d’emploi, parue sur le site français de petites annonces leboncoin.fr – duquel elle a depuis été supprimée – était alléchante: on promettait, pour le poste de chauffeur VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur), un salaire de 4500 euros par mois et un permis de travail en Suisse. Une aubaine, sachant qu’en France ce travail rapporte au mieux 2000 euros mensuels.

Du coup, des candidats n’hésitent pas quand on leur demande au préalable de payer la somme de 300 euros pour suivre une formation de chauffeur VTC à Lausanne. «J’ai vu plusieurs transactions se faire dans mon café, de la main à la main, confie la tenancière. Certains m’ont même demandé si je pouvais leur faire du change.» Elle et son mari assistent à cet étrange manège, sans en connaître le fin mot. «On voyait bien qu’il y avait quelque chose de louche mais on ne savait pas quoi, raconte le mari. Chaque jour, la même voiture aux plaques françaises venait déposer trois jeunes hommes bien habillés. Je dirais qu’ils avaient moins de 30 ans. Ils s’installaient dans le café pour recevoir les candidats et les prendre en photo. Ils faisaient comme chez eux et, parfois, ne consommaient même pas. L’un d’eux faisait toujours le guet à la fenêtre.»

Heureusement pour lui, Pierre*, qui est venu de Modane, en Savoie, à 200 kilomètres de Genève, a refusé de payer les 300 euros: «J’ai déjà ma carte de chauffeur VTC, alors je ne vois pas pourquoi j’aurais dû suivre une formation.» Serge*, mis en garde par Hafid Ouardiri, n’a pas non plus versé la somme demandée. Il ne cache pas sa déception: «J’en ai rêvé toute la nuit, de ce salaire de 4500 euros!…» Les arnaqueurs prétendaient aussi recruter des secrétaires: «C’est lamentable!» raconte, dépitée, une Française venue spécialement de l’Ain. «J’ai vu une annonce pour un poste de secrétaire trilingue à 3500 francs. Cela valait le coup, alors j’ai fait la route depuis Ambérieu-en-Bugey. J’ai parlé au téléphone avec un Monsieur Hiba mais il n’est pas venu au rendez-vous.» On lui a aussi demandé de l’argent, qu’elle a refusé de verser.

Nous appelons à notre tour le numéro figurant sur l’offre d’emploi, en nous faisant passer pour un candidat. On nous répond que «l’annonce n’est plus d’actualité». Puis nous rappelons, cette fois en nous présentant comme journaliste. Un homme à l’accent méridional explique être l’intermédiaire d’une société en création, dont il refuse de dire le nom, «pour ne pas subir une mauvaise publicité». Il dément toute escroquerie: «Aucune somme d’argent n’a été perçue. Il y a eu un appel d’offres qui a été annulé, c’est tout. Les responsables des locaux n’étaient pas là, ils n’ont pas pu se déplacer. Certains sont peut-être fâchés parce qu’ils sont venus pour rien.»

Réponses contradictoires

Mais quand on lui dit que des témoins ont assisté aux mêmes scènes depuis deux semaines, il semble admettre implicitement qu’il y a bien eu des entretiens. «Les recruteurs ont reçu les CV des candidats mais ne les ont pas encore recontactés.» Et quand on lui fait remarquer que l’adresse où les postulants étaient convoqués est celle de la Fondation de l’entre-connaissance, qui n’a rien à voir avec tout cela, il réplique: «Il y a peut-être eu un manque de communication. Il y a une deuxième arcade à cette adresse.» Hafid Ouardiri, en tout cas, ne compte pas en rester là: «Je vais porter plainte pour utilisation abusive de notre nom et de notre adresse. Cette histoire peut nuire à l’image de notre fondation.»

*Prénoms d’emprunt (TDG)