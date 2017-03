Alors ? Alors, rien. Il ne manque à ce trentenaire taiseux, portant casquette et lunettes noires de rappeur, que les écouteurs sur les oreilles pour ressembler au footeux starisé qui descend du car avant de rejoindre les vestiaires. On insiste : « Vraiment rien ? » Réponse fuyante et définitive : « Il y a plus de pêcheurs aujourd’hui que de poissons… »

Ce samedi, c’est le premier week-end de mars et l’on fête, comme le veut le calendrier, cette ouverture-là avant celle du Salon de l’auto. Ambiance studieuse au bord du Rhône. Rive gauche, en aval et en amont du pont Sous-Terre. Un spot urbain servant d’indicateur en termes de fréquentation et de premières touches comptabilisées. Au même endroit, il y a quelques semaines, les secouristes ont repêché un baigneur contrarié à la démarche apéritive. Les silhouettes de l’aube, une bonne trentaine, réparties tous les 5 mètres, sont droites et bien dans leurs bottes.

La matinée qui s’étire en regardant le ciel s’assombrir n’a rien d’une pêche miraculeuse. Commentaire d’un connaisseur, en train de plonger les doigts dans sa boîte à hameçons: «Les plus jeunes arrivent remplis d’illusion en se disant au réveil qu’ils vont participer à un festival la canne à la main. A midi, ils repartent bredouilles. Nombre d’entre eux, on ne les revoit plus de la saison. La pêche est une discipline de patience et d’abnégation. Le premier jour permet de faire le tri entre les vrais et les faux pêcheurs. »

Le vrai est aux affaires sur la rive en face, en remontant le quai du Seujet. A cet endroit, comme sur les ponts, seul le «cadre» est autorisé. On se souvient que cette technique typiquement genevoise a été inventée il y a plus d’un siècle à partir des armatures en bois enchâssant les ardoises utilisées par les écoliers lors de leurs sorties buissonnières au bord du lac.

L’homme au poignet souple, vieux routier de la pêche au cadre n’a pas mis son réveil à l’aube. «A quoi bon se lever avant le jour. Regardez, il est 10h, je suis là depuis 20 minutes à peine et je touche déjà.» Au bout de son hameçon en fer, une jolie fario de 28 cm. Commentaire : «Elle ne vient pas du lac comme à la belle époque. C’est une truite de remise, alvinée en pisciculture. La pollution et les oiseaux sont les deux ennemis du poisson; cela se dégrade d’année en année.»

Au même moment, du côté de l’étang de Richelien sur la commune de Versoix, les échanges officiels se font sur un mode moins déceptif. On relit le communiqué envoyé la veille par le Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture. Citation : «L’Etat continue à mener à bien des actions pour l’amélioration de la vie et la reproduction des poissons. Le ruisseau de Pralie, petit affluent de l’Allondon, sera réaménagé pour l’habitat et la reproduction naturelle de la truite fario. Les actions de repeuplement en truitelles continuent. En 2016, 30 000 alevins de truites ont été répartis dans l’Allondon. Des opérations qui seront reconduites dans plusieurs rivières du canton pour les trois prochaines années.»

Et les écrevisses dans tout ça ? Bonne question. Elles n’ont pas été oubliées. «C’est la grande nouveauté de 2017, précise le même communiqué: la pêche à l’écrevisse américaine est autorisée dans l’Arve, le Rhône, la Drize et la Seymaz, à l’instar du lac Léman dans lequel elle est pratiquée depuis plus de dix ans.» Les lieux les plus prisés de ces pêcheurs-là ne sautent pas aux yeux. Ils manient la nasse et la balance à écrevisse ailleurs que sur les rives qui ramènent au centre-ville. Il faudra revenir et aller à leur contact avec des chaussures moins citadines. (TDG)