Il verse 900 francs à l’Eglise sans le savoir

Compatible avec un Etat laïque?

On l’attendait pour la fin de l’année 2016, elle n’est toujours pas sortie de commission. La nouvelle loi sur la laïcité devra définir «ce qu’elle est et ce qu’elle permet», selon le Conseil d’Etat, qui porte le projet de loi. Jusqu’alors, la laïcité se limitait à l’interdiction de subventionner les cultes.

Les débats sur le sujet ont été vifs en 2016. Ils portaient essentiellement sur le port de signes extérieurs sur le domaine public et notamment dans l’administration.



Mais la question de la contribution ecclésiastique n’échappe pas à la controverse. Notre Etat, laïque, doit-il continuer de percevoir et distribuer l’argent des contribuables aux trois religions reconnues? Pour l’Exécutif, un changement doit s’opérer, mais il porte sur les religions qui reçoivent ces donations par l’intermédiaire de l’administration fiscale. Ainsi, le Conseil d’Etat envisage d’ouvrir l’accès à la contribution ecclésiastique (aujourd’hui réservée aux trois religions «traditionnelles») aux groupes religieux qu’il reconnaîtrait, sous certaines conditions. Mais pour la gauche de la gauche, dépositaire de plusieurs projets de loi au Grand Conseil, il revient aux fidèles de financer les Eglises et non à l’Etat, raison pour laquelle elle milite pour la fin de la contribution ecclésiastique. Une vision qui fait craindre pour les finances au sein des institutions religieuses. «Les fidèles sont attachés à cette méthode pour faire un don, relève Dominique Pittet, secrétaire général de l’Eglise catholique romaine. Et les autres stratégies de financement ne sont pas aussi efficaces.»

L.D.S.