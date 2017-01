Il souffre du syndrome de Monte-Cristo

Ce n’est pas un atelier d’artiste, c’est un écomusée du déchet raffiné, un laboratoire du recyclage savant, un espace de création pluridisciplinaire mêlant les activités de soudeur, menuisier, naturaliste et orpailleur.

Et le peintre dans tout cela? Il fait le guide. Comptez une bonne heure pour la visite. Elle commence devant l’entrée de la coopérative Verntissa, au 37, chemin Jacques-Philibert-De-Sauvage à Châtelaine. Une adresse à particule. Jean-Pierre Grélat est, lui, de taille moins noble, pas tout à fait à l’échelle de ce couloir géant en forme de tunnel, traversant cet ancien site industriel des métiers à tisser, flanqué d’une toiture en dents de scie, style shed.

Les tisseurs ont disparu, d’autres artisans ont pris le relais, le Grand Théâtre y a installé ses ateliers de décors, notre guide du jour loge juste en face. «Lettre Q sur la porte», note-t-il amusé, en franchissant le seuil de son antre. Au jugé, 200 mètres carrés de surface locative bien remplie, rehaussée d’une mezzanine qui rapproche de la verrière. Le cheminement labyrinthique rappelle un peu l’univers des accumulateurs compulsifs.

L’artiste corrige immédiatement: au syndrome de Diogène, il préfère celui de Monte-Cristo, du nom de ce héros romanesque qui disparaît pour mieux resurgir sous une nouvelle identité. «Les choses qui réapparaissent sont toujours plus intéressantes à mes yeux», avoue cet amateur de vieilles affiches dont certaines façades conservent, avant démolition, craquelures et textures sur leurs murs. «Je procède de la même manière avec ma peinture, poursuit Jean-Pierre Grélat. Elle est par définition instable, elle a tendance à migrer à travers les couches qui se disputent la toile, se repoussent et s’acceptent.»

Des couches de matières différentes, du bitume, de la cendre, de la terre concassée ou de la limaille de fer. L’atelier, à l’étage, se transforme alors en cabinet de curiosités; il a ses ustensiles, son four, son solarium pour tester la résistance à la lumière des pigments obtenus. Son vocabulaire aussi. Notre peintre n’en manque pas pour qualifier sa démarche, sans forcément se prendre au sérieux. «Quand l’explication se substitue à l’œuvre, j’ai un doute. Je fais un art visuel.»

Deux mots quand même, énoncés avec l’orgueil du cruciverbiste. «Je suis un adepte de la sérendipité, soit le fait de découvrir une chose inattendue, alors qu’on en cherchait une autre», résume l’intéressé. Il ajoute, d’une voix au timbre joueur: «J’aimerais que mes tableaux donnent l’impression d’être acheiropoïètes, qu’ils révèlent une image qui naît d’elle-même, sans intervention humaine identifiée comme le fameux suaire de Turin. Je ne suis pas quelqu’un qui montre son coup de pinceau.»

Bon d’accord, on note ces vocables compliqués en vérifiant deux fois l’orthographe, avant de revenir à du plus trivial: la pomme de terre, le rhinocéros et les pantoufles. «Des patates, j’en ai taillé des dizaines pour une expo; c’est passionnant de sculpter dans quelque chose de vivant. En se ratatinant, la tête du nourrisson devient celle d’un vieillard, le nez se vrille, les yeux se creusent. J’ai eu ma période rhinocéros. J’aime bien travailler sur un thème, ça ouvre des perspectives insoupçonnées. J’ai peint aussi des panthères, des bonobos et, plus récemment, pour les besoins d’un accrochage collectif, des taureaux.»

Et les pantoufles, chez celui qui n’a rien d’un artiste animalier? «Jadis, je suis entré en classe avec ma paire aux pieds. Mes camarades avaient gardé leurs chaussures. Je venais de débarquer de ma campagne pour faire une maturité artistique au Collège Voltaire. Quand le professeur est arrivé à son tour, je suis le seul à m’être levé. J’ai commencé à peindre à l’âge de 16 ans. J’étais rebelle et taciturne à mes débuts. Je suis plus apaisé aujourd’hui, j’ai davantage de plaisir en créant et je continue à inventer chaque nuit de nouveaux jeux de mots.» (TDG)