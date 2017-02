Il profite de la retraite de son ex-femme sans avoir travaillé

La fable de la cigale et de la fourmi est mise à mal par un arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 26 janvier. Une Genevoise, active dans le secteur bancaire, a épousé un Tunisien de quinze ans son cadet. Durant la durée de leur mariage, elle a non seulement travaillé à plein temps mais aussi élevé leur enfant. Cette femme a également financé les études de son époux qui ne les a jamais terminées. Durant plus de dix ans de mariage, ce dernier a exercé une activité lucrative durant deux ans et demi. En outre, il ne s’est jamais occupé de la fillette du couple.

Au moment du divorce, l’épouse a refusé de partager avec son mari les avoirs accumulés sur son deuxième pilier. Mais la justice vient de trancher. Elle devra bien lui verser 127 000 francs, soit la moitié de son deuxième pilier acquis durant leur mariage. Si le divorce avait été prononcé cette année, il en aurait peut-être été autrement.

Elle a tout accepté

«Même si l’ex-époux ne s’était jamais soucié de sa famille, le mariage contracté par les parties n’était pas fictif, expliquent les juges du TF. Celles-ci ayant fait ménage commun et ayant donné naissance à une fille.» En outre, poursuivent-ils, la femme a accepté de financer la formation professionnelle de son mari et d’assumer l’entretien de la famille «sans que ce dernier ne fournisse de contrepartie régulière en nature pendant la durée de la vie commune».

En d’autres termes, le comportement de cet homme durant le mariage n’a aucune incidence sur le partage. «Le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont réparti les tâches pendant le mariage», expliquent encore les juges de Mon-Repos. Le partage à parts égales des prestations de prévoyance «est en principe inconditionnel». Et le calcul est fait depuis le jour du mariage jusqu’à celui du divorce. «Les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des époux durant le mariage ne constituent pas des critères à prendre en considération.»

Les exceptions à la règle sont rares. L’une d’elles est le constat que le mariage était «de complaisance». Une autre peut être évoquée lorsque l’un des membres du couple a travaillé comme indépendant et constitué un confortable troisième pilier. «Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l’époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée», précise l’arrêt.

L’âge de pierre

«Ces dispositions sont très strictes», déplore Laura Santonino, avocate de l’épouse déboutée. Elle considère que, dans ce cas, le mari a clairement abusé de la situation. «On peut espérer qu’à l’avenir ce type de comportement abusif ne soit plus récompensé.»

Sur quoi se base cet espoir? Sur les nouvelles dispositions du Code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Selon Me Santonino, le partage à parts égales des avoirs du deuxième pilier devrait se faire moins automatiquement. Les exceptions pourraient être plus nombreuses. «Le juge bénéficie désormais d’un plus large pouvoir d’appréciation. La question du partage fera vraisemblablement l’objet de plus amples discussions au moment du divorce.»

Conseil de l’ex-mari, Me Andrea Von Flüe est satisfait de l’arrêt du TF. «J’ai vu des cas plus choquants», précise-t-il. Et d’ajouter: «Si Monsieur était Madame, on ne trouverait rien à redire. On veut l’égalité, mais ça gêne toujours lorsque Madame doit verser de l’argent à Monsieur.» Il estime tout de même que jusqu’ici la loi était très rigide: «C’était un peu l’âge de pierre. Soit on partageait, soit on ne partageait pas, les décisions manquaient de finesse.» Il voit un progrès dans les nouvelles dispositions du Code civil et espère que les juges prendront désormais plus d’éléments en compte, ce qui pourrait aboutir à des décisions plus nuancées.

Une situation qui peut changer

L’article de loi qui pourrait bientôt modifier la donne est l’article 124b du Code civil. Celui-ci stipule que «le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable.»

Interrogée à ce propos, Me Lorella Bertani, avocate du droit de la famille, se montre sceptique: «La possibilité de ne pas partager les avoirs de prévoyance à parts égales existait déjà si ce n’était pas équitable, souligne-t-elle. Dans la plupart des cas, je pense que les choses se passeront probablement comme avant.» C.F. (TDG)