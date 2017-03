Il faudra de sept à huit ans pour rénover Uni Bastions

Objectif 2025, voire début 2026. C’est en effet à ces dates-là que la grande rénovation d’Uni Bastions prendra fin, si tout se passe bien. Histoire d’une saga qui a commencé il y a quatorze ans, avant de connaître un sérieux coup d’arrêt. La restauration en trois étapes de ces édifices universitaires emblématiques (Philosophes, aile Jura et bâtiment central d’Uni Bastions) est en effet planifiée depuis 2003, rappelle le Service des bâtiments de l’UNIGE. La première étape, aux Philosophes, a été menée à bien et l’inauguration a eu lieu le 8 décembre 2014. Les deuxième et troisième étapes devaient démarrer dans la foulée, mais en 2013 déjà, pour cause de restrictions budgétaires, l’Etat gelait le dossier. Une décision qui a provoqué la colère des étudiants comme des employés. Car les édifices sont dans un triste état et peu adaptés aux exigences techniques actuelles. Aujourd’hui, le dossier est enfin sur le point de redémarrer.

Le projet est désormais inscrit – et prioritaire – au plan décennal des investissements du Canton. Pour l’heure, «nous élaborons un projet de loi qui doit être déposé en juin prochain, afin de faire voter les crédits d’investissement, explique Sandro Simioni, directeur à la Direction des rénovations et transformations (DRT) de l’Office des bâtiments de l’Etat. Les crédits d’études, eux, ont été financés avant le démarrage de la première étape. Dès lors, les travaux suivants devraient commencer en juin 2018. Nous aurions pu débuter plus rapidement, mais la période estivale est la meilleure pour l’Université, puisqu’il n’y a pas de cours.»

L’enjeu des bibliothèques

Concrètement, que faut-il attendre? D’abord de grands chamboulements, notamment pour les étudiants (ils sont 2100 à fréquenter Uni Bastions) mais aussi pour les employés. «Durant les rénovations, les bibliothèques situées dans l’aile Jura seront déplacées sur le site de Batelle, à Carouge, explique Marco Girani, chef du Service des bâtiments de l’Université de Genève (UNIGE). Un nombre de places de travail suffisant sera garanti. Quant aux différents cours et aux membres de la société académique, ils seront accueillis dans divers bâtiments de l’UNIGE au centre-ville.»

Les bibliothèques universitaires, actuellement disséminées, constituent un enjeu majeur. Après les rénovations, elles seront regroupées sur 5000 m2 dans l’aile Jura, qui, outre des bibliothèques, abrite actuellement la Faculté des lettres et celle de théologie. «Dans les bibliothèques, l’un des objectifs principaux est d’offrir davantage de places de travail pour les étudiants», ajoute Marco Girani.

«L’aile Jura constitue la deuxième étape du projet. Sa rénovation devrait se dérouler durant près de quatre ans, dès juin 2018, précise Gianfranco Quaranta, chef de projets à la DRT. Le site sera entièrement mis à nu. Nous procéderons à une rénovation complète, notamment sur le plan technique et concernant les vitrages et les salles de cours. Certaines choses sont classées, mais moins que dans le bâtiment principal d’Uni Bastions.»

Le patrimoine d’abord

Ce dernier constitue la troisième étape du projet. Il nécessitera également près de quatre ans de travaux. Soit un peu plus que ne l’espérait l’UNIGE, qui, dans son dernier journal, évoquait la date de 2024 pour la fin de tous les chantiers.

La rénovation d’Uni Bastions apparaît nettement plus délicate, car «le bâtiment est classé dans son entier, relève Sandro Simioni. Dès lors, il faut plutôt parler de réhabilitation. Il nous sera par exemple impossible d’installer des dispositifs techniques lourds.»

Tous les éléments historiques vont être restaurés, notamment les vitraux de Cingria qui ornent l’aula principale au premier étage – appelée également aula Olivier Reverdin – mais aussi les plafonds moulurés, les fresques ou encore les marbres peints. «A Uni Bastions, les aspects patrimoniaux prennent le dessus, indique Sandro Simioni. Par exemple, certaines fenêtres qui sont originelles devront être maintenues, en conservant leurs simples vitrages, dans le cadre d’une restauration dans les règles de l’art.»

Dans un triste état

Remis à neuf, les deux bâtiments historiques offriront donc des salles de cours et des auditoires modernisés… et salubres. Ces dernières années en effet, les étudiants se sont souvent plaints du mauvais état d’Uni Bastions. En janvier 2014, ils avaient créé sur Internet un «musée des horreurs» répertoriant, photos à l’appui, les sanitaires hors service, les plafonds défoncés, les stores cassés ou les infiltrations d’eau. Puis, en mai de la même année, et malgré un lifting (peinture) opéré un mois plus tôt, ils avaient déposé une pétition auprès du Grand Conseil munie de 3071 signatures, afin de dénoncer le délabrement du bâtiment. (TDG)