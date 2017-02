Il était dans son droit en traitant un patron d’escroc

Après avoir obtenu deux fois gain de cause auprès du Tribunal fédéral (TF), le syndicaliste Luis Cid aboutit cette fois à une victoire devant la justice cantonale. Dans un arrêt du 23 janvier, la Chambre pénale d’appel et de révision se range aux arguments des juges de Mon-Repos et admet que les termes «d’escroc» et de «voleur», utilisés à l’égard d’un patron genevois, ne sont pas de la calomnie. Luis Cid est acquitté et ses frais de défense pris en charge par l’Etat.

L’affaire remonte à 2009. Lors d’une assemblée du syndicat sans frontières (SSF), il avait critiqué le patron d’une employée sans papiers ayant omis de payer les cotisations sociales de cette dernière. C’est dans ce cadre que les termes d’«escroc» et de «voleur» avaient été prononcés.

Luis Cid expliquait qu’il n’avait jamais vu quelqu’un utiliser autant de domestiques exploités; des travailleurs immigrés sans permis de séjour la plupart du temps. En 2011, le Tribunal de police l’avait condamné pour calomnie.

Mais, dans la vision des juges du TF, reprise aujourd’hui par les instances cantonales, il n’est pas dit que les termes utilisés étaient faux, «bien au contraire même, au regard des faits retenus dans le jugement des Prud’hommes. Plusieurs témoignages avaient en effet permis de démontrer que l’employée de maison devait faire face à une charge de travail bien supérieure aux 45 heures hebdomadaires prévues dans le contrat type de travail valable à Genève.» En outre, le syndicaliste disait vrai en parlant d’au moins une dizaine de domestiques travaillant pour ce patron sans que leurs charges sociales ne soient payées.

Ainsi, même si les termes utilisés sont «blessants» ou «excessifs», la situation dénoncée n’était pas «imaginaire». Il faut se remettre dans le contexte d’une réunion «qui rassemble des syndicalistes chauffés à blanc».

La polémique s’est nourrie des récits des employés présents, même si ceux-là peuvent être «légèrement outranciers». Dans ce type d’assemblée, «il est de bon ton» pour un président de syndicat comme Luis Cid «de hausser la voix et de faire preuve de virulence, quitte à être provoquant».

L’homme est certes «excessif», ses méthodes «cavalières», note l’arrêt. Il aurait pu prendre en compte les nuances ainsi que les témoignages discordants au sujet du patron mis en cause. Mais vu sa personnalité, la situation et ses interlocuteurs, on ne peut rien retenir contre lui, même pas l’infraction d’injure. Il sera donc libéré de toute poursuite pénale.

Son avocat, Me Pierre Bayenet, considère que «dans le cadre d’une activité syndicale, la liberté d’expression est plus large que dans la vie de tous les jours. En outre, un patron au comportement illicite s’expose à des critiques virulentes.»

Reste à savoir si le ping-pong judiciaire entre les instances cantonales et le Tribunal fédéral prendra fin avec cette décision de justice dans une affaire qui a commencé il y a plus de sept ans. (TDG)