Il a violé une jeune femme un soir en pleine rue: «Le diable s’en était mêlé»

C’est l’histoire d’une jeune femme de 24 ans, jolie comme un cœur et insouciante, qui rentre chez elle un soir de 2015 aux alentours de minuit. Un homme la trouve à son goût, la suit et se tapit derrière un buisson du parc Moynier, près de la Perle du Lac. Selon l’expression du premier procureur Stéphane Grodecki, il «l’aspire» dans les fourrés au moment où elle passe et lui fait subir les pires outrages durant treize minutes. Après quoi, la vie de cette demoiselle ne sera plus jamais la même.

La main du diable

Le prévenu est un Roumain de 42 ans qui a roulé sa bosse dans l’Europe entière. De l’Allemagne à la Suède, de la Finlande à l’Italie et l’Espagne en passant par la France et la Suisse, pour commettre des escroqueries et des vols, notamment dans les trains. «Je suis un accro du voyage, indiquait-il, jeudi, aux juges du Tribunal correctionnel. J’adore les paysages suisses.» Ses innombrables condamnations ne l’ont pas empêché de récidiver. Mais il n’y avait pas jusqu’ici dans son palmarès d’agressions sexuelles.

Pourquoi a-t-il attaqué la plaignante? «Elle était belle et j’avais des pulsions sexuelles», explique-t-il. Avant de souligner qu’elle ne s’était pas opposée à ses gestes. Insinue-t-il qu’elle était consentante? Il se reprend et admet qu’elle était morte de peur car il menaçait de la tuer. «Une fois que j’ai éjaculé, je l’ai vue tout effrayée, les cheveux défaits, le mascara avait coulé sur son visage et j’ai réalisé ce que j’avais fait. J’ai agi comme un être humain vivant il y a des milliers d’années, comme un animal.» Et de conclure: «Je suis un agresseur sexuel et un violeur moral.» Il ajoute qu’il avait bu. Et qu’à son avis, «le diable s’en était mêlé».

Elle était libre et confiante

Et elle? «Je suis partie de chez mes parents à l’âge de 14 ans. Je me suis toujours déplacée seule, j’ai voyagé sans jamais avoir peur. Avant, je me sentais en sécurité à Genève.» Aujourd’hui, elle a quitté cette ville. Mais même à Londres où elle séjourne actuellement, elle panique lorsqu’elle doit marcher seule dans la rue, quand quelqu’un la regarde de manière insistante: «Je suis handicapée.»

«Rentrer chez soi à pied par une douce nuit de mai, se promener dans la rue sans crainte, être légère, sourire à un inconnu, c’est un droit lorsqu’on a 24 ans!» plaide son avocate, Me Lorella Bertani. Un droit «piétiné» par le prévenu. «Depuis deux ans, ma cliente vit au rythme des flash-back, des insomnies, des arrêts de travail. Elle n’ose plus marcher seule. Ce qu’elle vit est-il si différent de la prison? Elle est en prison pour avoir exercé son droit de rentrer à pied dans une ville où elle se sentait en sécurité.»

Le procureur Grodecki souligne le côté «déroutant» et «calculateur» du prévenu. Il regrette «la prise en charge ratée des HUG pour cette victime d’agression». En effet, après les terribles événements de cette nuit de mai 2015, la plaignante s’est rendue à la police puis à l’hôpital pour un constat médical. Comme le gynécologue n’était pas disponible, on l’a renvoyée chez elle, avec l’interdiction de se laver jusqu’au rendez-vous du lendemain matin…

«Expulsez-moi à vie!»

Me Vincent Spira s’est attelé à démontrer que son client n’était pas «un monstre». Il a tout reconnu sauf le viol, souligne l’avocat. Il n’était pas en érection et il n’y a pas eu de pénétration. L’avocat note que son client veut indemniser sa victime et verse déjà une partie du pécule gagné à Champ-Dollon à l’Association Viol-Secours. Il a également des projets: l’élevage bovin, au sujet duquel il lit des ouvrages en prison. L’accusé regrette ses actes, demande pardon et supplie: «Je voudrais être expulsé à vie de Suisse!» En attendant, les juges lui infligent cinq ans et demi de prison pour viol et contrainte sexuelle. La plaignante recevra 30 000 francs de tort moral. (TDG)